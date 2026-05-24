متظاهرون يحملون أعلاما إسبانية يشاركون في احتجاج ضد حكومة رئيس الوزراء بيدرو سانشيز في مدريد، إسبانيا، السبت 23 مايو 2026.
No Comment

فيديو. آلاف يحتشدون في مدريد مطالبين باستقالة رئيس الحكومة الإسباني بيدرو سانشيث

آخر تحديث:

تظاهر مئات المحتجين في شوارع مدريد مطالبين رئيس الوزراء الاشتراكي بيدرو سانشيز بتقديم استقالته، على خلفية اتهامات بالفساد تطال دائرته المقربة.

خرج آلاف المتظاهرين في مسيرة عبر وسط مدريد للمطالبة باستقالة رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، على خلفية اتهامات بالفساد تطال عددا من المقربين منه في دائرته السياسية.

وأظهرت مقاطع مصورة حشودا كبيرة ترفع الأعلام الإسبانية وتهتف بشعارات مناهضة للزعيم الاشتراكي أثناء تقدمها في شوارع العاصمة.

وقال المنظمون إن نحو 120.000 شخص شاركوا في التجمع، بينما قدّر مسؤولون حكوميون عدد الحضور بما يقرب من 40.000.

وتأتي هذه الاحتجاجات في ظل تصاعد الضغوط السياسية على سانشيز وتزايد التوتر بين الحكومة الإسبانية وأحزاب المعارضة بسبب عدة تحقيقات جارية في قضايا فساد.

