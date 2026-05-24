فيديو. آلاف يحتشدون في مدريد مطالبين باستقالة رئيس الحكومة الإسباني بيدرو سانشيث

خرج آلاف المتظاهرين في مسيرة عبر وسط مدريد للمطالبة باستقالة رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، على خلفية اتهامات بالفساد تطال عددا من المقربين منه في دائرته السياسية.

وأظهرت مقاطع مصورة حشودا كبيرة ترفع الأعلام الإسبانية وتهتف بشعارات مناهضة للزعيم الاشتراكي أثناء تقدمها في شوارع العاصمة.

وقال المنظمون إن نحو 120.000 شخص شاركوا في التجمع، بينما قدّر مسؤولون حكوميون عدد الحضور بما يقرب من 40.000.

وتأتي هذه الاحتجاجات في ظل تصاعد الضغوط السياسية على سانشيز وتزايد التوتر بين الحكومة الإسبانية وأحزاب المعارضة بسبب عدة تحقيقات جارية في قضايا فساد.