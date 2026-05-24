فيديو. الشرطة التركية تستخدم الغاز المسيل للدموع لاقتحام مقر حزب الشعب الجمهوري

اقتحمت قوات مكافحة الشغب مقر حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة في تركيا، في العاصمة أنقرة، بعد أن قام أنصار الحزب بتطويق المبنى إثر حكم قضائي قضى بعزل قيادة الحزب.

وأظهر تسجيل مصور عناصر الشرطة وهم يستخدمون الغاز المسيل للدموع ويدفعون عبر المداخل لإخراج زعيم الحزب أوزغور أوزَل من المبنى.

ونص الحكم على تعيين الرئيس السابق لحزب الشعب الجمهوري كمال كيليتشدار أوغلو زعيما مؤقتا، في إطار تحقيق مستمر يستهدف الحزب.

ونددت منظمات حقوقية بهذه الخطوة، ووصفتها بأنها ضربة كبيرة لـالديمقراطية وسيادة القانون في تركيا.