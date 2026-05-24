Newsletter الرسالة الإخبارية Events الأحداث البودكاست فيديو Africanews
Loader
آخر الأخبار
ترندينغ
جدول زمني
أوروبا
الأبواب
البرامج
متميز
العالم
الأبواب
البرامج
متميز
الأعمال
الأبواب
البرامج
السفر
الأبواب
البرامج
Next
الأبواب
البرامج
متميز
الثقافة
الأبواب
البرامج
Earth
الأبواب
البرامج
متميز
الصحة
الأبواب
البرامج
فيديو
عرض المزيد
تغطية خاصة
خدمات
Newsletter الرسالة الإخبارية Events الأحداث البودكاست فيديو Africanews
Loader
ابحثوا عنا
Flipboard Nabd Linkedin فايبر
وصل عناصر الشرطة إلى مقر حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة في تركيا، في أنقرة، الأحد 24 أيار 2026، لإخراج المؤيدين المتجمعين داخله.
No Comment

فيديو. الشرطة التركية تستخدم الغاز المسيل للدموع لاقتحام مقر حزب الشعب الجمهوري

آخر تحديث:

استخدمت شرطة مكافحة الشغب التركية الغاز المسيل للدموع واقتحمت مقر حزب الشعب الجمهوري المعارض في أنقرة، بعد قرار قضائي بعزل قيادته، بينما حاول أنصاره إغلاق المداخل تحديا للحكم.

اقتحمت قوات مكافحة الشغب مقر حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة في تركيا، في العاصمة أنقرة، بعد أن قام أنصار الحزب بتطويق المبنى إثر حكم قضائي قضى بعزل قيادة الحزب.

اعلان
اعلان

وأظهر تسجيل مصور عناصر الشرطة وهم يستخدمون الغاز المسيل للدموع ويدفعون عبر المداخل لإخراج زعيم الحزب أوزغور أوزَل من المبنى.

ونص الحكم على تعيين الرئيس السابق لحزب الشعب الجمهوري كمال كيليتشدار أوغلو زعيما مؤقتا، في إطار تحقيق مستمر يستهدف الحزب.

ونددت منظمات حقوقية بهذه الخطوة، ووصفتها بأنها ضربة كبيرة لـالديمقراطية وسيادة القانون في تركيا.

اخترنا لك

اعلان
اعلان

المزيد من No Comment

آخر الفيديوهات

اعلان
عرض جميع المقالات حول nocomment عرض جميع المقالات حول europe-today عرض جميع المقالات حول the-ring عرض جميع المقالات حول the-cube عرض جميع المقالات حول europe-in-motion عرض جميع المقالات حول 12-minutes-with
اعلان
اعلان