شاهد: تبادل لإطلاق النار بين الشرطة ومجموعة مسلحة في جنوب البرازيل

أحبطت الشرطة البرازيلية، الأحد عملية سطو مسلحة قام بها مجموعة من المجرمين استهدفوا شركة نقل سيارات مصفحة في بلدة غارابوفا في ولاية بارانا جنوب البرازيل.

وقالت الشرطة في بيان إن المجموعة المسلحة والتي تضم حوالي 30 مجرما أطلقت النار عليها مما أسفر عن إصابة ثلاثة أشخاص من بينهم ضابط شرطة.

وكانت المجموعة المسلحة قد أضرمت النار في مبنى الشرطة لمنع القوات الأمنية من التدخل.

وأفاد حاكم البلدة، كارلوس ماسا راتينو جونيور قوله في البيان " تم إحباط الهجوم بعملية سريعة وشجاعة وما زالت قواتنا الأمنية تطارد اللصوص".

تقع بلدة غارابوفا، التي يبلغ عدد سكانها 184 ألف نسمة بين عاصمة الولاية كوريتيبا وحدود باراغواي والأرجنتين.

تشهد البرازيل في السنوات الأخيرة، عددا متزايدا من عمليات السطو الإجرامية والتي تستهدف بلدات أو مدن صغيرة، وتحاول منع الشرطة من التدخل عن طريق إضرام النار أو وضع المتفجرات.