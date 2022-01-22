شاهد: مدينتا ريو دي جانيرو وساو باولو البرازيليتان تؤجلان العروض الرسمية للكرنفال بسبب كورونا

أعلنت مدينتا ريو دي جانيرو وساو باولو البرازيليتان تأجيل عروض الكرنفال حتى نهاية أبريل نيسان بسبب زيادة الإصابات بفيروس كورونا مع تفشي سلالة أوميكرون في جميع أنحاء البلاد.

وألغت المدينتان بالفعل حفلات الكرنفال بالشوارع، لكنهما ما زالتا تفكران في إقامة عروض مدراس السامبا في نهاية فبراير-شباط. وقالت المدينتان في بيان مشترك إن عروض الكرنفال ستقام الآن في أواخر أبريل نيسان.

وقال دانييل سورانز وزير الصحة في ريو دي جانيرو للصحفيين: "للأسف لا تتوافر لدينا الأوضاع الصحية التي تتيح إقامة الكرنفال في الموعد المحدد".

وتشهد البرازيل حاليا ذروة الإصابات الجديدة بكوفيد-19 بمتوسط ما يقرب من 120 ألف إصابة يوميا خلال الأيام السبعة الماضية بسبب تفشي سلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا.