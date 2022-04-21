شاهد: مهرجان الماريخوانا في الولايات المتحدة وتايلاند

احتفل عشاق القنب في العاصمة التايلندية بانكوك، "بيوم القنب" الذي يصادف 20 نيسان/ أبريل. المحتفلون الذين نظموا مسيرة دعوا فيها الحكومة إلى تقنين أوسع للقنب في البلاد.

قامت تايلاند مؤخرًا بإزالة القنب من قائمة المخدرات. في عام 2018، أصبحت المملكة أول دولة في جنوب شرق آسيا تقوم بإضفاء الشرعية على الماريخوانا الطبية، وقد استثمرت الحكومة في استخراج وتقطير وتسويق زيوت القنب لاستخدامها في الصناعة الصحية.

وقال جيمي أحد المشاركين في هذه المناسبة: " أريد أن يتم تقنين هذه الأعشاب، أريد أن أكون قادرا على تدخينها في الأماكن العامة وبيعها في المحلات"، فيما قال مشارك آخر: " يجب عقد اجتماع بشأن مستقبل القنب في تايلند، كيف نحصل على النبات؟ كم عدد النباتات التي يمكننا زراعتها وهل علينا دفع ضرائب؟".

وفي الولايات المتحدة اجتمع عشرات الآلاف من الأمريكيين في الحدائق والساحات العامة في عدة ولايات أمريكية، احتفالا بما يطلق عليه مهرجان الماريخوانا، حيث قام عشاق تدخين الحشيشة بتنظيم حفلات موسيقية، وحلقات تدخين جماعي. أكثر من 12 ولاية يكون فيهااستخدام الماريخوانا قانونيا لأغراض ترويحية في الولايات المتحدة.

وبينما تحتفل عدة مدن بهذا المهرجان، تبقى غالبية دول العالم قيودا على تجارة وتعاطي القنب الهندي، وتختلف العقوبات من دولة إلى أخرى.