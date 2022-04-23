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الولايات المتحدة الأمريكية

إصابة 4 أشخاص في واشنطن أطلق مسلح النار عليهم ثم انتحر

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بقلم:  يورونيوز
ضابط شرطة يحمل بندقية يمر عبر تقاطع شارع كونتيكوت وشارع تيلدن بعد إطلاق نار، واشنطن- 22 أبريل 2022.
ضابط شرطة يحمل بندقية يمر عبر تقاطع شارع كونتيكوت وشارع تيلدن بعد إطلاق نار، واشنطن- 22 أبريل 2022.   -   حقوق النشر  Brendan SMIALOWSKI

فتح مسلح النار على ضحايا عشوائيين من نافذة بالطابق العلوي من بناية سكنية بالقرب من مدرسة إعدادية للنخبة في العاصمة الأمريكية واشنطن يوم الجمعة مما أسفر عن إصابة أربعة أشخاص ثم أقدم المهاجم على الانتحار بعد أن اقتحمت الشرطة مسكنه.

وقالت الشرطة إن المشتبه به يدعى ريموند سبنسر (23 عاماً) من ضاحية فيرفاكس بولاية فرجينيا وتم التعرف عليه في البداية من مقطع مصور نشره على مواقع التواصل الاجتماعي أظهر على ما يبدو إطلاق أعيرة نارية من نافذة بالطابق العلوي.

وقال قائد شرطة العاصمة روبرت كونتي في مؤتمر صحفي في وقت متأخر من الليل إن التسجيل المصور "يبدو أنه حقيقي تماماً" ولكن لم يتم التأكد بعد مما إذا كانت اللقطات قد بثت مباشرة أو تم نشرها بعد تصويرها.

وكانت الشرطة قد أصدرت نشرة تحتوي على صور لسبنسر قبل ساعات قائلة إنها تبحث عنه "كشخص مهم" في تحقيقها.

وقال قائد الشرطة إن سبنسر قتل نفسه عندما دخل ضباط الشرطة مسكنه الذي جهزه كموقع للقنص مع سلاح مثبت على حامل ثلاثي.

وأضاف أن الضحايا الأربعة أصيبوا بالرصاص عشوائيا أثناء "قيامهم بعملهم في شوارع مقاطعة كولومبيا".

وقالت السلطات إنها لم تتعرف بعد على الدافع وراء إطلاق النار الذي وقع على امتداد شارع مزدحم يضم أيضاً العديد من السفارات الأجنبية.

المصادر الإضافية • رويترز