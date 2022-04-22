جنرال روسي يقول إن السيطرة على جنوب أوكرانيا تفتح الطريق أمام موسكو للوصول إلى مولدوفا

أعلنت موسكو الجمعة أنها تسعى للسيطرة على جنوب أوكرانيا ومنطقة دونباس بالكامل بعد شهرين على غزو الجيش الروسي الذي اتهمته الأمم المتحدة الجمعة بارتكاب أعمال "قد ترقى الى جرائم حرب".

قال مسؤول عسكري روسي كبير الجمعة إن "أحد أهداف الجيش الروسي هو بسط سيطرة كاملة على دونباس وجنوب أوكرانيا" في إشارة إلى "المرحلة الثانية من العملية الخاصة" التي تهدف بين أمور أخرى إلى "ضمان ممر بري باتجاه شبه جزيرة القرم".

أوكرانيا التي حصلت من الغرب على شحنات أكبر من الأسلحة في الأيام الأخيرة، تواصل التأكيد على قدرتها على إخراج القوات الروسية من البلاد. وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مساء الخميس "يمكنهم فقط تأخير الأمر المحتم - اللحظة التي سيضطر فيها الغزاة إلى الانسحاب من أراضينا وخصوصا ماريوبول".

وأكدت كييف أن مدينة ماريوبول الساحلية الاستراتيجية التي تقول موسكو إنها "حررتها" ما زالت تقاوم القوات الروسية، مشيرة إلى أن آلاف المقاتلين الأوكرانيين يواصلون القتال بضراوة للدفاع عن مجمع آزوفستال الهائل للصناعات المعدنية الذي يتحصن فيه أيضا مدنيون.

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