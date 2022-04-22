جنرال روسي يقول إن السيطرة على جنوب أوكرانيا تفتح الطريق أمام موسكو للوصول إلى مولدوفا

جنرال روسي يقول إن السيطرة على جنوب أوكرانيا تفتح الطريق أمام موسكو للوصول إلى مولدوفامحادثة
أعلنت موسكو الجمعة أنها تسعى للسيطرة على جنوب أوكرانيا ومنطقة دونباس بالكامل بعد شهرين على غزو الجيش الروسي الذي اتهمته الأمم المتحدة الجمعة بارتكاب أعمال "قد ترقى الى جرائم حرب".
قال مسؤول عسكري روسي كبير الجمعة إن "أحد أهداف الجيش الروسي هو بسط سيطرة كاملة على دونباس وجنوب أوكرانيا" في إشارة إلى "المرحلة الثانية من العملية الخاصة" التي تهدف بين أمور أخرى إلى "ضمان ممر بري باتجاه شبه جزيرة القرم".
أوكرانيا التي حصلت من الغرب على شحنات أكبر من الأسلحة في الأيام الأخيرة، تواصل التأكيد على قدرتها على إخراج القوات الروسية من البلاد. وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مساء الخميس "يمكنهم فقط تأخير الأمر المحتم - اللحظة التي سيضطر فيها الغزاة إلى الانسحاب من أراضينا وخصوصا ماريوبول".
وأكدت كييف أن مدينة ماريوبول الساحلية الاستراتيجية التي تقول موسكو إنها "حررتها" ما زالت تقاوم القوات الروسية، مشيرة إلى أن آلاف المقاتلين الأوكرانيين يواصلون القتال بضراوة للدفاع عن مجمع آزوفستال الهائل للصناعات المعدنية الذي يتحصن فيه أيضا مدنيون.
أدناه أبرز المستجدات من أوكرانيا
مسؤول عسكري روسي كبير: موسكو تخطط للسيطرة على الدونباس وجنوب أوكرانيا وصولاً إلى منطقة ترانسدنيستريا الانفصالية في مولودفا
نقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء عن نائب قائد قوات المنطقة العسكرية الوسطى في الجيش الروسي، روستام مينيكايف، قوله يوم الجمعة إن موسكو تخطط للسيطرة الكاملة على دونباس وجنوب أوكرانيا ضمن المرحلة الثانية من العملية العسكرية.
كما نسبت له القول إن روسيا تخطط لإقامة ممر بري بين دونباس في شرق أوكرانيا وشبه جزيرة القرم التي ضمتها في عام 2014.
وقال مينيكايف إن السيطرة على جنوب أوكرانيا من شأنها تعزيز وصول روسيا إلى منطقة ترانسدنيستريا الانفصالية الموالية لروسيا في مولدوفا، والمتاخمة لأوكرانيا والتي تخشى كييف من استخدامها نقطة انطلاق لشن هجمات جديدة ضدها.
وقالت كييف في وقت سابق من الشهر الجاري إن هناك قاعدة جوية في المنطقة يتم إعدادها لاستقبال طائرات وإن موسكو ستستخدمها لانطلاق القوات المتجهة إلى أوكرانيا، وهو ما نفته وزارة الدفاع في مولدوفا والسلطات في ترانسدنيستريا.
ونقلت تاس عن مينيكايف قوله في اجتماع بمنطقة سفيردلوفسك بوسط روسيا "السيطرة على جنوب أوكرانيا طريق آخر لترانسدنيستريا، حيث توجد أدلة أيضا على أن السكان الناطقين بالروسية يتعرضون لقمع". ولم يُنقل عن مينيكايف تقديم أي دليل أو تفاصيل عن ذلك القمع المزعوم.
بوتين يستقبل غوتيريش في موسكو الأسبوع المقبل
أعلن الكرملين الجمعة أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش سيزور الأسبوع المقبل روسيا حيث سيلتقي الرئيس فلاديمير بوتين، في أول لقاء بينهما منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا.
وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف وفق ما نقلت عنه وكالات الأنباء الروسية، إن "الثلاثاء الواقع فيه 26 نيسان/أبريل، سيصل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى موسكو لإجراء محادثات مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف. وسيستقبله أيضاً الرئيس الروسي فلاديمير بوتين".
البيت الأبيض: أوروبا عازمة على وقف صادرات الطاقة الروسية
قال مستشار كبير بالبيت الأبيض يوم الجمعة إنه واثق من أن أوروبا عازمة على وقف ما تبقى من صادرات النفط والغاز من روسيا مع استمرار حرب موسكو في أوكرانيا.
وقال داليب سينغ نائب مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض، في مقابلة مع شبكة (سي.إن.إن) "لدينا الثقة في أن أوروبا تفهم الرسالة وهم عازمون على وقف هذا المصدر الأخير لعائدات التصدير".
وصادرات النفط هي المصدر الرئيسي للعملة الأجنبية للكرملين وقد دعا كثيرون داخل الاتحاد الأوروبي إلى وقف مدفوعات النفط لأنها تمول بشكل فعال حرب روسيا في أوكرانيا.
كما يعتبر الغاز مصدرا رئيسياً آخر للإيرادات بالنسبة لروسيا ، لكن لم تتم مناقشة حظره بشكل فعال على مستوى الاتحاد الأوروبي بسبب اعتماد التكتل عليه.
وقال سينغ ، المسؤول بالبيت الأبيض عن فرض العقوبات على روسيا ، إن المناقشات حول هذا الموضوع مستمرة. وأضاف "من المهم أن يفعلوا ذلك بأسرع ما يمكن. وأن يفعلوه بطريقة ذكية".
بوتين يتهم كييف بمنع المقاتلين في ماريوبول من الاستسلام
اتّهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الجمعة كييف بعدم السماح للقوات الأوكرانية المحاصرة في مدينة ماريوبول الساحلية بالاستسلام، وذلك خلال محادثات هاتفية أجراها مع رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال.
وأعلن الكرملين أن "كل عناصر القوات المسلّحة الأوكرانية والمقاتلين في كتائب قومية والمرتزقة الأجانب الذين ألقوا سلاحهم تم ضمان بقائهم أحياء وتلقيهم العلاج المناسب وفقا للقانون الدولي، ورعاية طبية جيّدة"، مضيفاً "لكن نظام كييف يمنع الاستفادة من هذه الفرصة".
المفاوضات
لاحقاً قال الكرملين إن بوتين أبلغ ميشال أنه لن يجري محادثات مباشرة مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلا إذا أسفرت المناقشات الجارية بين البلدين عن نتائج ملموسة.
وقال بوتين لميشال أن كييف أظهرت أنها ليست مستعدة للبحث عن حلول مقبولة للطرفين واتهم الجانب الأوكراني "بعدم الثبات على المواقف" في المفاوضات.
من جانبه، أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن المفاوضات بين موسكو وكييف الرامية إلى إيجاد حلّ للنزاع "متعثّرة"، بعدما فشلت المباحثات في إحراز أي تقدم واضح.
وقال لافروف إن المفاوضات "متعثّرة، لأن اقتراحًا قدّمناه إلى المفاوضين الأوكرانيين منذ خمسة أيام وتمّت صياغته مع الأخذ في الاعتبار تعليقاتهم، لا يزال بدون جواب". من جانبه، أشار رئيس الوفد الروسي فلاديمير ميدينسكي إلى أن جلسة مفاوضات جديدة عُقدت الجمعة.
أوكرانيا تندد بخطة روسيا "الإمبريالية"
نددت وزارة الدفاع الأوكرانية بالخطط التي أعلنتها روسيا يوم الجمعة للسيطرة الكاملة على دونباس وجنوب أوكرانيا ووصفتها بأنها "إمبريالية".
وقالت الوزارة على تويتر "لم يعودوا يخفونها".
وأضافت أن روسيا "أقرت بأن هدف 'المرحلة الثانية' من الحرب ليس الانتصار على النازيين الوهميين، بل ببساطة احتلال شرق وجنوب أوكرانيا. الإمبريالية بكل معانيها".
جونسون يقول إن الحرب قد تستمر حتى نهاية العام المقبل ويعلن إعادة فتح السفارة البريطانية في كييف
أكد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الجمعة أن النزاع في أوكرانيا قد لا ينتهي سريعاً نظراً إلى المقاومة الصلبة التي يواجهها الغزو الروسي.
ولدى سؤاله بشأن إن كان يتفق مع تقييمات استخباراتية تفيد بأن القتال قد يتواصل حتى نهاية العام المقبل، قال للصحافيين في نيودلهي "المؤسف هو أن هذا احتمال واقعي"، مشيراً إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ارتكب "خطأ جسيماً".
ونقلت لندن بعثتها الدبلوماسية الرئيسية في أوكرانيا من كييف إلى مدينة لفيف غرباً في شباط/فبراير، قبل وقت قصير من الغزو الروسي. وفي مطلع آذار/مارس، قالت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس إن السفيرة ميليندا سيمونز غادرت البلاد بسبب "الوضع الأمني الخطير".
وأعادت عدة دول غربية بينها فرنسا وإسبانيا وإيطاليا فتح سفاراتها في كييف أو أعلنت عودتها الوشيكة إليها.
ميشال يطلب من بوتين ممرات إنسانية في ماريوبول خلال عيد الفصح
طلب رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في اتصال هاتفي الجمعة ضمان وجود ممرات إنسانية في ماريوبول لمناسبة عيد الفصح الأرثوذكسي.
وكتب على تويتر "اتصلت بالرئيس بوتين. طالبت بأن تفتح ممرات إنسانية في ماريوبول والمدن المحاصرة الأخرى فوراً، لا سيما تزامنا مع عيد الفصح الأرثوذكسي".
من جهتها قالت وزارة الدفاع الروسية الجمعة إنها مستعدة "في أي لحظة" لوقف إطلاق النار في موقع آزوفستال الصناعي، آخر معقل للقوات الأوكرانية في ماريوبول، من أجل السماح بإجلاء مدنيين، إذا استسلم المقاتلون.
نقطة البداية لهذه الهدنة الإنسانية تتمثل في رفع القوات الأوكرانية الرايات البيضاء فوق آزوفستال والمدنيون الذين يخرجون سيكون لديهم خيار الانضمام إلى أراض خاضعة للسيطرة الأوكرانية أو الروسية (وزارة الدفاع الروسية)
وأضاف بيان وزارة الدفاع "هذه المبادرة الإنسانية التي اتخذتها جمهورية روسيا الاتحادية صالحة 24 ساعة يوميا" مشيرة إلى أن "حافلات وسيارات" وكذلك سيارات إسعاف، متوافرة بشكل دائم وجاهزة "لنقل الناس".
وأكّدت الوزارة أنها نقلت هذا الاقتراح إلى نائبة رئيس الوزراء الأوكراني إيرينا فيريشتشوك والأمم المتحدة ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا واللجنة الدولية للصليب الأحمر، وأن هذه الرسالة ستنشر أيضا كل 30 دقيقة "على كل الإذاعات للتشكيلات المسلحة الأوكرانية في آزوفستال".