روسيا تعلن إسقاط طائرتَين مسيّرتَين أوكرانيتَين قرب الحدود

أسقطت روسيا الاثنين طائرتَين مسيّرتَين أوكرانيتَين قرب الحدود مع أوكرانيا حيث تشنّ موسكو هجومًا عسكريًا منذ شهرين، وفق ما أفادت السلطات المحلية.

وقال حاكم منطقة كورسك روماين ستارفويت عبر تلغرام إن منظومة "الدفاع المضادة للطائرات أسقطت طائرتَين مسيّرتَين أوكرانيتَين اليوم عند الساعة 04,15 صباحًا (01,15 ت غ)" في منطقة ريلسك الحدودية مع أوكرانيا، مشيرًا إلى عدم سقوط ضحايا ولا أضرار مادية.

وقالت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية إن روسيا نشرت قاذفات صواريخ إسكندر-إم المتنقلة على بعد 60 كيلومترا من الحدود الأوكرانية.

وحل صاروخ إسكندر، وهو نظام صاروخي باليستي متحرك أطلق عليه حلف شمال الأطلسي اسم إس.إس-26 ستون، محل صاروخ سكود السوفيتي. ويصل مدى صواريخ إسكندر ثنائية التوجيه إلى 500 كيلومتر ويمكنها حمل رؤوس حربية تقليدية أو نووية.

وقالت روسيا يوم الجمعة إنها تريد السيطرة على جنوب أوكرانيا بالكامل. وتقول كييف إن هذا يُظهر أن موسكو لديها أهداف أوسع من هدفها المعلن المتمثل في نزع سلاح أوكرانيا و"تخليصها من النازيين".

وتصف أوكرانيا والغرب الغزو، الذي دخل شهره الثالث الآن، بأنه حرب عدوانية غير مبررة.