الجيش اللبناني يعلن إنقاذ 17 من ركاب قارب غرق قبالة سواحل شمال البلاد

أنقذ الجيش اللبناني 17 من ركاب قارب غرق قبالة السواحل الشمالية للبلاد، وفق ما أفادت وكالة الأنباء اللبنانية التي أوضحت أنه انتشل أيضا جثة طفلة. كما أوضحت الوكالة الوطنية للإعلام أن القارب غرق قرب مدينة طرابلس شمال البلاد وكان يقل نحو 60 راكبا، وأضافت أن مصير 27 منهم لم يتضح بعد.

وكانت قناة الجديد اللبنانية قد نقلت عن الصليب الأحمر قوله يوم السبت إن زورقا غرق في ميناء طرابلس وعلى متنه حوالي 60 شخصا. وقال التلفزيون إن سيارات الإسعاف توجهت إلى مكان الحادث لكن أن يذكر تفاصيل أخرى.

وأشارت معلومات أنّ الزورق انطلق من جهة القلمون، وتعرض للغرق قرب جزر الرنكين قبالة طرابلس ووفقا لنفس المعلومات، فإنّ هؤلاء الأشخاص غادروا الأراضي اللبنانيّة عبر مهرّبين، والجيش يعمل على إنقاذهم بعدما تمكن من تحديد مكانهم.