شاهد: المسيحيون الأقباط في مصر يحتفلون بالجمعة العظيمة

يؤدي المسيحيون الأقباط الأرثوذكس صلاة الجمعة العظيمة في دير القديس سيمون، المعروف أيضا باسم كنيسة الكهف، في جبل المقطم بالعاصمة المصرية القاهرة. وتحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية والكنيسة الكاثوليكية بالجمعة العظيمة، بمناسبة صلب السيد المسيح، وذلك ضمن صلوات أسبوع الآلام.

وتعرف الجمعة العظيمة أيضا بعدة أسماء أخرى على غرار "جمعة الآلام" أو "جُمُعَةُ الصَّلَبُوتِ"، وهو يوم احتفال ديني بارز لدى المسيحيين الأقباط وعطلة رسمية.

وتكرس الكنيسة خلال الجمعة العظيمة طقوسا خاصة حيث تتشح الكنيسة، وكهنتها، ومصليها بالسواد، معلنين الحزن الشديد لما تعرض له السيد المسيح من آلالام.

ويصوم المسيحيون، اليوم الجمعة، بداية من منتصف ليل الخميس حتى غروب شمس يوم الجمعة أى لمدة تصل لأكثر من 18 ساعة صوم، وكذلك صلوات الساعات الخاصة بصلب السيد المسيح حتى دفنه.