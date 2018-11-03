تشييع ضحايا هجوم المنيا.. دموع وأسئلة وانتقادات للمسؤولين الأمنيين

استعد آلاف المشيعين الأقباط يوم السبت لدفن ستة أفراد من نفس العائلة قتلوا على يد مسلحين وهم في طريق عودتهم من تعميد طفل في دير بمحافظة المنيا المصرية.

وفتح المسلحون النار يوم الجمعة على حافلتين قرب دير الأنبا صموئيل المعترف في المنيا على بعد 260 كيلومترا إلى الجنوب من القاهرة فقتلوا سبعة أشخاص من بينهم طفلان في أحدهم في الخامسة عشرة والثاني في سن الثانية عشرة كما أصاب المهاجمون 18 شخصا آخرين.