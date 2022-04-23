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المكسيك

شاهد: مظاهرة لسيدات في المكسيك احتجاجا على العنف ضد النساء

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بقلم:  يورونيوز
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شموع وأزهار تحيط بصورة ديبانهي إسكوبار أثناء مظاهرة احتجاجية على اختفائها إلى جانب نساء أخريات في مكسيكو سيتي
شموع وأزهار تحيط بصورة ديبانهي إسكوبار أثناء مظاهرة احتجاجية على اختفائها إلى جانب نساء أخريات في مكسيكو سيتي   -   حقوق النشر  Eduardo Verdugo/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved

شاركت عشرات النساء في مظاهرة بمدينة مونتيري بشمال المكسيك احتجاجا على العنف ضد النساء بعد العثور على جثة ديبانهي إسكوبار البالغة من العمر 18 عاما، والتي فُقدت في الـ 9 أبريل-نيسان. وسجلت المكسيك 1006 حالة قتل للسيدات العام الماضي، أي بزيادة من 978 في عام 2020 ، وفقا للأرقام الحكومية

وقد أثار اكتشاف جثة ديبانهي إسكوبار موجات صادمة واحتجاجات عبر المكسيك حيث اثارت المسألة مجددا العنف الوحشي ضد السيدات في البلاد. وقد تمّ العثور على جثة ديبانهي إسكوبار داخل صهريج تابع لأحد الفنادق ليل الخميس على طريق سريع في ضواحي مونتيري، عاصمة ولاية نويفو ليون.

المصادر الإضافية • أ ف ب