الغزو الروسي لأوكرانيا: موسكو تنشر قاذفات صواريخ إسكندر-إم بالقرب من الحدود الأوكرانية

قالت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية يوم الأحد إن روسيا نشرت قاذفات صواريخ إسكندر-إم المتنقلة على بعد 60 كيلومترا من الحدود الأوكرانية.

وفي تحديثها الصباحي اليومي عن تطورات الحرب قالت القوات المسلحة الأوكرانية "زاد العدو من عدد القوات في منطقة بيلجورود من خلال نقل وحشد وحدات إضافية".

وأضافت "وفقا للمعلومات المتاحة، تم نشر قاذفات صواريخ إسكندر-إم على بعد 60 كيلومترا من الحدود مع أوكرانيا"، دون تقديم مزيد من التفاصيل حول موقع نشرها.

وحل صاروخ إسكندر، وهو نظام صاروخي باليستي متحرك أطلق عليه حلف شمال الأطلسي اسم إس.إس-26 ستون، محل صاروخ سكود السوفيتي. ويصل مدى صواريخ إسكندر ثنائية التوجيه إلى 500 كيلومتر ويمكنها حمل رؤوس حربية تقليدية أو نووية.

وقالت روسيا يوم الجمعة إنها تريد السيطرة على جنوب أوكرانيا بالكامل. وتقول كييف إن هذا يُظهر أن موسكو لديها أهداف أوسع من هدفها المعلن المتمثل في نزع سلاح أوكرانيا و"تخليصها من النازيين".

وإليكم آخر المستجدات بشأن الغزو الروسي لأوكرانيا