سلوفاكيا تدعو لتحميل روسيا كلفة إعادة إعمار أوكرانيا

دعت نائبة رئيس وزراء سلوفاكيا فيرونيكا ريميسوفا في الأمم المتحدة هذا الخميس إلى تحميل روسيا "المعتدية" كلفة إعادة إعمار أوكرانيا بعد انتهاء الحرب، معتبرة أنّه "على المدى البعيد" ينبغي "إعادة دمج" روسيا في مجتمع الأمم.

وقالت ريميسوفا خلال مؤتمر صحفي "على المعتدي أن يدفع ثمن إعادة الإعمار في نهاية المطاف، لأنّ المعتدي دمّر مدناً وأمماً وأرواحاً وسيتعيّن عليه دفع ثمن الأضرار التي سبّبها".

وتشغل فيرونيكا ريميسوفا أيضاً حقيبة الاستثمار والتنمية المحلّية والتحوّل الرقمي، وقد شاركت في نيويورك في اجتماع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأوضحت الوزيرة أنّ بلدها العضو في الاتّحاد الأوروبي يقدّم لأوكرانيا مساعدات عسكرية وإنسانية ومالية. وقالت "ندعم أوكرانيا، ليس فقط بالأسلحة لكي تتمكّن من الدفاع عن نفسها، ولكن أيضاً بالمساعدات الإنسانية والمال. نقوم بذلك كسلوفاكيا، ونقوم بذلك كاتحاد أوروبي. وسنواصل القيام بذلك عندما تتوقف الحرب".

وأتى تعليق المسؤولة السلوفاكية على مسألة التعويضات ردّاً على سؤال عمّا إذا كان بإمكان الأمم المتحدة أن تشكّل لجنة تعويضات مماثلة لتلك التي كانت قائمة بين عامي 1991 و2022 وسمحت للكويت بأن تحصل من العراق على 52.4 مليار دولار تعويضاً للأضرار التي سبّبها غزوه لأراضيها في آب/أغسطس 1990.

لكنّ تشكيل مثل هذه اللجنة يتطلب قراراً من مجلس الأمن الدولي حيث لروسيا حقّ النقض.