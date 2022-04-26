غازبروم توقف صادرات الغاز الروسي إلى بلغاريا وبولندا

أعلنت الحكومة البلغارية مساء الثلاثاء، أنّ مجموعة غازبروم الروسية ستعلّق اعتباراً من الأربعاء شحنات الغاز إلى بلغاريا، بسبب رفض الدولة البلقانية الامتثال لشروط المورّد الجديدة.

وقالت وزارة الاقتصاد في بيان: "اليوم، تلقّت شركة بولغارغاز إخطاراً بأن عمليات التسليم من شركة غازبروم، ستعلّق اعتباراً من 27 نيسان/أبريل 2022"، فيما يعتمد هذا البلد بشكل كبير على الغاز الروسي.

وياتي ذلك بعيد إعلان مجموعة النفط والغاز البولندية "بي جي نيغ" مساء الثلاثاء أنّ عملاق الغاز الروسي "غازبروم" أبلغها، بأنّه سيوقف اعتباراً من الأربعاء صادراته إلى بولندا عبر خط أنابيب يامال الذي تتولّى تشغيله.

وقالت المجموعة في بيان، إنّه "في 26 نيسان/أبريل تبلّغت بي جي نيغ من غازبروم، أنّه سيعلّق اعتباراً من 24 نيسان/أبريل كلّ عمليات التسليم المنصوص عليها في إطار عقد يامال"، مشيرة إلى جهوزية بولندا لتأمين حاجاتها من الغاز من موارد أخرى.

من جانبها قالت وزيرة المناخ والبيئة البولندية آنا موسكفا، إن إمدادات الطاقة في بولندا آمنة، وإنه لا توجد حاجة للسحب من احتياطيات الغاز، وإن الإمدادات إلى الزبائن البولنديين لن تنقطع.

وقال بيوتر نايمسكي الوزير المسؤول عن أمن الطاقة، إن تدفقات من اتجاهات أخرى ستحل محل إمدادات غازبروم، مضيفا أن عقد يامال ينقضي على أي حال في ديسمبر كانون الأول.