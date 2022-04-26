مسؤول في الإمارات: روسيا لا تزال سوقا هامة للسياحية بالنسبة لدبي

قال عصام كاظم، الرئيس التنفيذي لـدائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي، في مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء إن روسيا لا تزال سوقا مهمة للسياحة بالنسبة لدبي.

وأضاف أن السائحين الروس ما زالوا يزورون دبي وأن المدينة ستبقى فاتحة أبوابها لاستقبالهم.

وبحسب وكالة أنباء الإمارات العربية فإن نتائج قطاع السياحة لعام 2021 أظهرت أن المنشآت الفندقية في الدولة استقطبت 19 مليون نزيل فندقي بنمو يزيد على 29% مقارنة بأعداد النزلاء لعام 2020، واستحوذت السياحة الداخلية على 58% من إجمالي عدد النزلاء مقابل 42% للنزلاء من خارج الدولة. وحققت المنشآت الفندقية في عام 2021 عوائد بقيمة 28 مليار درهم ، محققةً نمواً يصل إلى 70% مقارنة بعام 2020.

وترفض الإمارات الانحياز لأي طرف بين الحلفاء الغربيين وروسيا ولم تطبق العقوبات العالمية المفروضة على موسكو بسبب غزوها لأوكرانيا.

وقال تيم كلارك رئيس شركة طيران الإمارات في وقت سابق، إن الشركة ستواصل تسيير الرحلات الجوية إلى روسيا إلى أن يطلب أصحابها عدم القيام بذلك.

وقال كذلك إن طيران الإمارات لا تسمح بأي بضائع خاضعة للعقوبات على طائراتها.

وعندما سئل عن أفراد مشمولين بالعقوبات، قال "أنا لست في موقف يجعلني أقول من أو ماذا بشأن الأفراد الخاضعين للعقوبات. هم عليهم عقوبات فرضها الغرب وربما أنهم لا يخضعون لعقوبات هنا."

وقال إن الصراع في أوكرانيا سيمثل تحولا نموذجيا للاقتصاد العالمي بما في ذلك الطيران المدني، ما لم يتم تسويته قريبا.

وأضاف "إذا تم حل الصراع عاجلا وليس آجلا فسيتم التعامل مع ضغط العولمة وضغط الطلب من قطاعات متعددة داخل الاقتصاد العالمي بحيث يمكننا تجاوز ذلك. وكلما طالت مدة الصراع زادت صعوبة التعامل معه".

وقال كلارك إن طيران الإمارات تشهد انتعاشا في الطلب عبر الدول التي تشملها شبكاتها. وأضاف قائلا "نحقق أرباحا، نحن إيجابيون للغاية من حيث السيولة النقدية، الأمور تسير بشكل جيد للغاية".