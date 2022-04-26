الغزو الروسي لأوكرانيا: مسؤول روسي يقول إن أوكرانيا قصفت قرية روسية

الغزو الروسي لأوكرانيا: مسؤول روسي يقول إن أوكرانيا قصفت قرية روسيةمحادثة
حذرت روسيا من خطر أن يؤدي تصاعد النزاع في أوكرانيا إلى نشوب حرب عالمية ثالثة، متهمة كييف بالتلاعب في محادثات السلام، وذلك بعد يوم من تصريح وزيري الدفاع والخارجية الأميركيين خلال زيارتهما كييف بإمكان صد أوكرانيا للغزو الروسي.
وأثارت الحرب موجة دعم من قبل الدول الغربية لكييف شهدت تدفق المساعدات والأسلحة إلى أوكرانيا لمساعدتها في مقاومة القوات الروسية.
وفي حديثه إلى وكالات أنباء روسية، انتقد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مقاربة كييف لعرقلة محادثات السلام، قائلا إن خطر نشوب حرب عالمية ثالثة أمر "جدي".
وبينما أكد أن موسكو ستواصل محادثات السلام مع كييف، اتهم لافروف الرئيس الاوكراني فولوديمير زيلينسكي ب"التظاهر" بالتفاوض، مضيفا "إنه ممثل جيد... إذا نظرت بتمعّن وقرأت ما يقوله بعناية، ستجد ألف تناقض".
ويطالب زيلينسكي دول الغرب منذ أشهر بمده بأسلحة ثقيلة بينها مدفعية وطائرات مقاتلة، مؤكدا أن بإمكان قواته قلب مسار الحرب في حال تلقيها المزيد من الأسلحة.
وإليكم آخر أخبار الغزو الروسي لأوكرانيا
مسؤول روسي: أوكرانيا أطلقت نيران على قرية روسية
قال حاكم منطقة بيلغورود الروسية فياتشيسلاف غلادكوف عبر تطبيق التراسل تيليغرام إن قرية غولوفتشينو التابعة للمنطقة تعرضت لنيران أوكرانية صباح الثلاثاء، مما أسفر عن تدمير عدة مبان، وذلك دون تقديم أدلة.
وكان غلادكوف قد قال قبل ذلك بساعات إن شخصين على الأقل أصيبا في هجوم على قرية أخرى بالمنطقة.
ولم يحدد ما إذا كان الهجومان بقصف مدفعي أم بقذائف مورتر أم بضربات صاروخية.
ولم يتسن لرويترز التحقق من صحة تلك التقارير.
حاكم خاركيف الأوكرانية: 4 قتلى و9 مصابين جراء قصف روسي للمنطقة
قال حاكم منطقة خاركيف الأوكرانية أوليه سينيغوبوف لوسائل إعلام حكومية إن أربعة أشخاص لقوا مصرعهم وأصيب تسعة آخرون جراء قصف روسي استهدف المنطقة يوم الاثنين.
ولم يتسن لرويترز بعد التحقق من صحة ذلك.