الاتحاد الأوروبي يطلق آلية ضد المجر يمكن أن تؤدي إلى قطع أموال

أطلق الاتحاد الأوروبي الأربعاء اجراءات بحق المجر لم تُطبق إلى الآن ما يمكن أن يؤدي إلى قطع أموال أوروبية عن بودابست لانتهاكها معايير الديموقراطية.

وأُعطي مفوض الميزانية في الاتحاد يوناس هان الضوء الأخضر لإرسال "تبليغ خطي" للحكومة المجرية ما يطلق آلية سيادة القانون، على ما أعلن نائب رئيسة المفوضية مارغريتيس سخيناس.

وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين أعلنت عن هذا الإجراء في الخامس من نيسان/أبريل.

والآلية إجراء ساري المفعول منذ كانون الثاني/يناير 2021 ولكن لم يتم استخدامه حتى الآن يسمح بتعليق دفع الأموال الأوروبية في حال انتهاك مبادئ دولة القانون.