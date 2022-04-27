مقتل فلسطيني في مواجهات مع الجيش الاسرائيلي في الضفة الغربية

قتل شاب فلسطيني برصاص القوات الإسرائيلية صباح الأربعاء خلال عملية في شمال الضفة الغربية المحتلة، كما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) نقلا عن مصادر طبية.

وقالت المصادر إن "الشاب أحمد مساد (21 عاما) استشهد" وجرح ثلاثة آخرون برصاص القوات الإسرائيلية في منطقة جنين، معقل الفصائل الفلسطينية المسلحة في الضفة الغربية.

وردا على سؤال لوكالة فرانس برس، قال الجيش الإسرائيلي إنه ينفذ "أنشطة لمكافحة الإرهاب" في جنين الأربعاء.

و كثفت القوات الإسرائيلية عملياتها في الضفة الغربية المحتلة في الأسابيع الأخيرة بعد سلسلة من الهجمات في إسرائيل من بينها هجومان في منطقة تل أبيب نفذهما فلسطينيان من منطقة جنين.

وتركزت هذه العمليات في مدينة ومخيم جنين للاجئين الفلسطينيين الذي ينشط فيه عدد من مقاتلي فصائل إسلامية مسلحة مثل حركتي الجهاد الإسلامي وحماس وكذلك كتائب شهداء الأقصى الجناح العسكري لحركة فتح التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس. ودانت حركة فتح هجومي تل أبيب.

ومنذ 22 آذار/مارس قُتل 14 شخصا في هجمات ضد إسرائيل. وقُتل 26 فلسطينيا بينهم مهاجمون في حوادث أو عمليات مختلفة خلال هذه الفترة بحسب حصيلة لوكالة فرانس برس.

وفي البلدة القديمة في القدس جرح أكثر من 250 فلسطينيا في الأسابيع الأخيرة في اشتباكات مع قوات الأمن الإسرائيلية في باحة المسجد الأقصى.

كما أطلقت فصائل فلسطينية مسلحة صواريخ من قطاع غزة على الأراضي الإسرائيلية ورد الجيش الإسرائيلي بسلسلة غارات على هذا الجيب المحاصر من قبل الدولة العبرية منذ 2007.