شاهد: حريق في فندق بدبي أرغم الضيوف والموظفين على مغادرته

اندلع حريق كبير في فندق فخم في دبي، الأربعاء، ما أجبر الضيوف والموظفين على المغادرة، وأطلق الدخان فوق مركز السياحة والتجارة في الإمارات العربية المتحدة.

ونشرت السلطات عدداً من سيارات الإطفاء وسيارات الشرطة في فندق سويس أوتيل المروج من فئة الخمس نجوم في وسط مدينة دبي حيث تجمع العشرات من الناس في الخارج. ولم ترد أنباء عن وقوع اصابات.

بعد أن أخمد عمال الطوارئ الحريق لمدة ساعة، بدا أن الحريق قد انطفأ ولم يكن الضرر واضحاً. وبدأت الشرطة في توجيه الضيوف مرة أخرى إلى الردهة، على الجانب الآخر من برج خليفة، أطول برج في العالم.

وأظهرت مقاطع فيديو نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي ألسنة اللهب البرتقالية العملاقة وهي تقفز من السقف المزخرف وتصاعد الدخان الأسود الكثيف في الأفق.

وأدت سلسلة من الحرائق التي اندلعت في المباني الشاهقة في دبي المرصعة بناطحات السحاب في السنوات الأخيرة إلى إحياء التساؤلات حول سلامة الكسوة والمواد الأخرى المستخدمة في الدولة.