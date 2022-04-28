ستولتنبرغ: فنلندا والسويد يمكنهما الانضمام سريعا لحلف شمال الأطلسي

قال ينس ستولتنبرغ الأمين العام لحلف شمال الأطلسي يوم الخميس إن فنلندا والسويد ستتمكنان من الانضمام بسرعة لحلف شمال الأطلسي إذا قررتا طلب العضوية في التحالف العسكري الغربي.

وأضاف للصحفيين في بروكسل "إذا قررتا طلب الانضمام، فستكون فنلندا والسويد محل ترحيب دافئ وأتوقع أن تكون وتيرة العملية سريعة". وأشار إلى أنه يعتزم التحدث مع الرئيس الفنلندي في وقت لاحق يوم الخميس.

وأضاف أنه متأكد من أن ترتيبات يمكن القيام بها للفترة الانتقالية بين التقدم بالطلب من الدولتين ولحين التصديق الرسمي في برلمانات الدول الأعضاء في الحلف وعددها 30.

وقال "أنا واثق من أن هناك سبلا لتخطي الفترة الانتقالية بطريقة جيدة بما يكفي لتكون مقبولة لفنلندا والسويد".

ولروسيا حدود طولها 1300 كيلومتر مع فنلندا. وقالت موسكو من قبل إنها ستنشر أسلحة نووية وصواريخ سرعتها تفوق سرعة الصوت في كالينينجراد إذا انضمت الدولتان للحلف.