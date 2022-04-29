حكم بالسجن عامين ونصف العام على نجم التنس الألماني السابق بوريس بيكر

حكم القضاء البريطاني الجمعة على لاعب كرة المضرب السابق الألماني بوريس بيكر بالسجن لمدة عامين ونصف في أربع تهم تتعلق بإفلاسه الشخصي.

وسيتم سجن بيكر (54 عاماً) بعد إدانته على وجه الخصوص بإخفاء 2.5 مليون جنيه إسترليني (3 ملايين يورو) في الأصول والقروض لتجنب سداد ديونه.

واتهم القضاء البريطاني بيكر، الفائز بست بطولات كبرى ضمن الغراند سلام، بقضايا عدة متعلقة باشهار إفلاسه الشخصي ومرتبطة بحصوله على قرض بقيمة 3.5 مليون جنيه إسترليني من مصرف خاص.

وكان بيكر أعلن إفلاسه الشخصي في حزيران/يونيو 2017 في لندن قبل انطلاق بطولة ويمبلدون، واتهم بعدم احترام التزاماته بالإفصاح عن المعلومات، لا سيما المصرفية، وهو ما نفاه.

واتهم بشكل خاص بعدم منح دائنيه تسع جوائز وميداليات من سجله الناصع خلال مسيرته الاحترافية.

وكان بيكر المصنف أول عالمياً سابقاً والذي يعيش في بريطانيا منذ عام 2012، كشف خلال هذه المحاكمة التي بدأت في 21 آذار/مارس الماضي أنه لا يزال لديه "الكثير" من الجوائز والتذكارات التي تم جمعها خلال 15 عاماً في الملاعب، لكن بعضها اختفى.