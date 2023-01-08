سبالينكا البيلاروسية تفرض إيقاعها وتهزم التشيكية نوسكوفا لتتوج بلقب بطولة أديليد الدولية للتنس

حققت أرينا سبالينكا لقبها رقم 11 في بطولات اتحاد لاعبات التنس المحترفات بتغلبها 6-3 و7-6 على التشيكية الشابة ليندا نوسكوفا بنهائي بطولة أديليد الدولية يوم الأحد.

ولم تكن بداية سبالينكا مثالية في البطولة ذات 500 نقطة، لكن مستواها تحسن بمرور الوقت.

وبعدما فرضت إيقاعها من الخط الخلفي، حسمت المصنفة الخامسة عالميا المجموعة الأولى سريعا أمام اللاعبة البالغ عمرها 18 عاما القادمة من الأدوار التمهيدية والتي أطاحت بلاعبات بارزات في طريقها للنهائي.

ودفعت نوسكوفا، التي تغلبت على المصنفة الأولى في البطولة أنس جابر بقبل النهائي بعد التفوق على داريا كاساتكينا وهي ضمن أفضل عشر لاعبات في العالم وفيكتوريا أزارينكا الفائزة بأستراليا المفتوحة مرتين، بالمجموعة الثانية إلى شوط فاصل اضطرت فيه سبالينكا لرفع المستوى.

أرينا سبالينكا بعد فوزها على التشيكية ليندا نوسكوفا بنهائي بطولة أديليد الدولية Kelly Barnes/AP

وحصلت سبالينكا على ثلاث فرص لحسم المباراة التي فازت بها بفضل إرسال قوي بعد أن ارتكبت خطأ مزدوجا على الإرسال لتتوج باللقب في دفعة معنوية كبيرة قبل بطولة أستراليا المفتوحة التي تقام بين 16 و29 يناير كانون الثاني الجاري.

أرينا سبالينكا بعد فوزها على التشيكية ليندا نوسكوفا بنهائي بطولة أديليد الدولية يوم الأحد لورين إيليوت - رويترز

وأبلغت سبالينكا، التي فازت بأول لقب منذ مدريد 2021، الصحفيين "أنا سعيدة جدا بالفوز بلقب جديد. لقد كان أسبوعا رائعا. استمتعت بكل لحظة في أديليد. لذا، فأنا سعيدة جدا بأدائي هذا الأسبوع".

وقالت "كدت أنسى شعور الفوز بالألقاب".

وأضافت اللاعبة القادمة من روسيا البيضاء أنها تتطلع لأولى البطولات الأربع الكبرى هذا الموسم بعدما خرجت من دور الستة عشر العام الماضي.

غوف تفوز في أوكلاند

فازت الأمريكية كوكو غوف بلقب في مستهل الموسم بتغلبها بسهولة 6-1 و6-1 على ريبيكا ماساروفا، بطلة فرنسا المفتوحة للناشئات 2016، في نهائي بطولة أوكلاند الذي تأثر بهطول الأمطار.

ولم تخسر المصنفة الأولى في البطولة أي مجموعة في البطولة في طريقها للفوز باللقب الثالث في مسيرتها والأول منذ الفوز في بارما 2021.

وقالت غوف "لقد كان أمرا رائعا. بأمانة أسبوع رائع بالنسبة لي رغم الأمطار، إنها البداية الأفضل لموسمي".

وأضافت أن الفوز يعزز ثقتها قبل بطولة أستراليا المفتوحة.

وتابعت "لا تعرف أبدا كيف سيكون أسبوعك الأول، قد يكون جيدا أو مروعا. لكنه كان أسبوعا رائعا"

لاعبة التنس الأمريكية كوكو غوف بعد فوزها في أوكلاند في نيوزيلندا Andrew Cornaga/Photoport via AP

ستغيب اليابانية ناومي أوساكا المصنفة أولى عالميا سابقا عن بطولة استراليا المفتوحة، اولى البطولات الاربع الكبرى ضمن الغراند سلام في كرة المضرب بحسب ما اعلن منظمو البطولة الاحد.

ولم يذكر المنظمون على حساب البطولة على تويتر سبب انسحاب اوساكا التي توجت بطلة مرتين في ملبورن، واكتفوا بتغريدة "سنفتقدها في بطولة استراليا 2023".

وفي غيابها مُنح مكانها الى الاوكرانية دايانا ياسترمسكا.

ولم تخض أوساكا اي مباراة منذ أيلول/سبتمبر الماضي واشارت تقارير صحافية الاسبوع الماضي انه على الرغم من تواجد اسمها في قائمة اللاعبات المشاركات في البطولة الاسترالية، فان الاتحاد الاسترالي في كرة المضرب لا يعرف مكان تواجدها.

لاعبة التنس المصنفة أولى عالميا اليابانية ناعومي أوساكا AP Photo/Manu Fernandez, File

اما مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بأوساكا فأشارت بانها ستسافر الى اوروبا برفقة مغني الراب الاميركي كورداي.

ويأتي غياب أوساكا ضربة لبطولة استراليا المفتوحة لا سيما بعد اعلان الاسباني كارلوس الكاراس المصنف او عالميا انسحابه ايضا الجمعة لعدم تعافيه من اصابة عضلية في فخذه ابعدته عن اواخر العام الماضي.

وتغيب ايضا الاميركية فينوس وليامس بداعي الاصابة في دورة اوكلاند الاسبوع الماضي بعد ان وجهت اليها بطاقة دعوة للمشاركة.