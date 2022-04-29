شاهد | فيتنام تفتتح جسراً زجاجياً بعلو شاهق فوق إحدى غاباتها

افتتحت فيتنام الجمعة جسر مشاة زجاجياً طويلاً على ارتفاع 150 متراً فوق إحدى غاباتها ويشعر من يصعد إليه كأنه يسير في الهواء.

وشُيّد الممشى السياحي المسمى "باخ لونغ"، أي "التنين الأبيض" باللغة الفيتنامية، في مدينة سون لا (شمال غرب)، ويمتد على طول واجهة أحد الجبال وينتهي كجسر معلق يقع تحته وادِ مذهل، ويبلغ طوله الإجمالي 632 متراً.

وقال الزائر نغوين ثي ترانغ لوكالة فرانس برس إنّ "النظر الى الأسفل غريب قليلاً في البداية ولكن ينبغي التقدّم بخطوات واثقة، وسيكون الأمر مذهلاً".

وصُنعت أرضية الجسر من الزجاج الفرنسي المقسّى ويمكن أن يتحمل نحو 450 شخصاً في الوقت نفسه، ويوفر لزائريه منظراً جميلاً للغطاء النباتي الموجود في الأسفل.

وأشار هوانغ مانه ديوي، أحد مسؤولي الجهة المشغلة للجسر، إلى أنّ "الزائرين يستطيعون الاستمتاع بجمال الطبيعة بمجرد الوقوف على الجسر".

وأكد المشغلون أنّ الجسر يشكل أطول هيكل بأرضية زجاجية في العالم، متفوقاً على الجسر المعلق في غوانغدونغ الصينية والبالغ ارتفاعه 526 متراً.

ومن المرتقب أن يعلن ممثلون عن موسوعة غينيس للأرقام القياسية الشهر المقبل ما إذا كان الجسر يمثل رقماً قياسياً.

وتسعى السلطات الفيتنامية إلى إعادة جذب السياح بعد إغلاق شهدته فيتنام لعامين جراء جائحة كوفيد-19، إذ مُنع المسافرون الأجانب جميعهم تقريباً من زيارة فيتنام.

وفي منتصف آذار/مارس، توقفت الدولة الشيوعية عن فرض الحجر الصحي على الزوار الأجانب وأعادت العمل بالإعفاءات من التأشيرات للسياح المنتمين إلى 13 دولة.

وجسر "باخ لونغ" هو ثالث جسر زجاجي في فيتنام.

وقال أحد السكان المحليين بعد عبور الجسر "آمل أن يجذب مزيداً من السياح المحليين والأجانب إلى منطقتنا".