وصل مئات الأشخاص إلى مدينة خاركيف الأوكرانية أمس الجمعة بعد إجلائهم من قرية روسكا لوزوفا التي تقع على بعد 18 كلم شمال خاركيف. كانت القرية تحت الاحتلال الروسي منذ أكثر من شهر. وفر نحو نصف القرية في حافلات أو سيارات تضررت بشظايا أو سيراً على الأقدام، بعد معارك ضارية شهدت تراجع القوات الروسية والسيطرة الأوكرانية على القرية بالكامل، وفقاً لحاكم منطقة خاركيف. وأظهر مقطع فيديو نشرته كتيبة آزوف الأوكرانية القوات وهي ترفع العلم الأوكراني الأزرق والأصفر فوق مبنى حكومي وسط القرية، رغم استمرار القتال في الضواحي.
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