شاهد: على وقع تفجيرات المساجد.. أفغانستان تعلن الأحد عيد الفطر

اعتبرت أفغانستان أن يوم الأحد الموافق الأول من آيار/ مايو هو أول أيام عيد الفطر 2022 المبارك، خلافاً لأغلب الدول العربية والإسلامية التي أعلنت ان الأحد هو المتمم لشهر رمضان .

ومن بعد، اعتمدت المؤسسات الرسمية في النيجر موعد أول أيام عيد الفطر اليوم الأحد.

وأعلنت دولة مالي أيضاً ثبوت رؤية هلال شهر شوال مساء السبت من موقعين من قبل 8 شهود.

وقال مركز الفلك الدولي: "على الرغم من استحالة رؤية هلال شهر شوال يوم السبت، فقد أعلنت أفغانستان أن الأحد هو يوم عيد الفطر فيها، وذلك بعد ورود 27 شهادة صحيحة على حد قولهم. علما بأن القمر لم يكن موجوداً في السماء أصلاً بعد غروب شمس اليوم".

وجاء هذا الإعلان، مغايراً لأغلب الدول الإسلامية التي تعذر عليها رؤية هلال شوال، وأعلنت الإثنين أول أيام عيد الفطر المبارك.