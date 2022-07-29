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الولايات المتحدة الأمريكية

محادثات بين واشنطن وطالبان للإفراج عن 3.5 مليار دولار من احتياطيات البنك المركزي

Access to the comments محادثة
بقلم:  يورونيوز
وفد من طالبان خلال مؤتمر دولي حول أفغانستان في موسكو، 20 أكتوبر 2021
وفد من طالبان خلال مؤتمر دولي حول أفغانستان في موسكو، 20 أكتوبر 2021   -   حقوق النشر  AFP

وسط أزمة إنسانية، التقى مسؤولون أمريكيون وطالبان في أوزبكستان لإجراء محادثات لفتح ما يقرب من 3.5 مليار دولار من احتياطيات البنك المركزي من النقد الأجنبي وسط تدهور الوضع الإنساني في أفغانستان.

قال وفد أمريكي لمسؤولين كبار في طالبان إن التحرك لإطلاق الأموال الاحتياطية اللازمة للإسراع وقالوا إنه يجب استخدام الأموال لصالح الشعب الأفغاني، وفقًا لما أعلنت عنه يوم الخميس وزارة الخارجية الأمريكية.

بالإضافة إلى ذلك، يهدف الاجتماع إلى كيفية السماح لحكومة أفغانستان بالوصول إلى احتياطيات البنك المركزي مع عدم وصول طالبان إليها.

يحتفظ البنك المركزي الأفغاني بحوالي 9 مليارات دولار من احتياطيات النقد الأجنبي خارج البلاد، مع وجود حوالي 7 مليارات دولار في الولايات المتحدة.

في الشهر الماضي، التقى وزير خارجية طالبان، أمير خان متقي، بمسؤولين أمريكيين في قطر لمناقشة الإفراج عن الأموال الأفغانية المجمدة.

منذ انسحاب الولايات المتحدة من أفغانستان الصيف الماضي وتولي طالبان السلطة، فقدت البلاد المساعدات الدولية التي شكلت أكثر من 40٪ من ناتجها المحلي الإجمالي.

حاليا، تعاني البلاد من أزمات مستمرة وقالت الأمم المتحدة إن الملايين في أفغانستان يعانون من الجوع الشديد.

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في وقت سابق من هذا العام، وقّع الرئيس جو بايدن أمرًا تنفيذيًا للسماح بالإفراج ببعض أصول البنك المركزي الأفغاني في الولايات المتحدة كمساعدات.