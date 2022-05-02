شاهد: العاهل السعودي وولي العهد يؤديان صلاة العيد في الحرم المكي

أدى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز صلاة العيد في المسجد الحرام في مكة، وأدى الملك الصلاة مع ولي العهد الأمير سلمان بن عبد العزيز وعدد من المسؤولين السعوديين.

وكان الملك قد هنأ بتغريدة على تويتر بمناسبة عيد الفطر قائلا "نحمد الله أن أكرمنا بصيام شهر رمضان وقيامه، وبلّغنا عيد الفطر المبارك، أعاده الله علينا وعليكم باليُمن والمسرات، ونشكره سبحانه وتعالى على ما آتانا من الخير والنِّعم، سائلين المولى أن يجعل هذا العيد السعيد بهجة لوطننا وأمتنا والعالم أجمع.وكل عام وأنتم بخير"