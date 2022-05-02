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المملكة العربية السعودية

شاهد: العاهل السعودي وولي العهد يؤديان صلاة العيد في الحرم المكي

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بقلم:  يورونيوز  مع أ ف ب
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العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز وولي العهد محمد بن سلمان خلال صلاة أول أيام عيد الفطر في المملكة
العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز وولي العهد محمد بن سلمان خلال صلاة أول أيام عيد الفطر في المملكة   -   حقوق النشر  AFP

أدى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز صلاة العيد في المسجد الحرام في مكة، وأدى الملك الصلاة مع ولي العهد الأمير سلمان بن عبد العزيز وعدد من المسؤولين السعوديين.

وكان الملك قد هنأ بتغريدة على تويتر بمناسبة عيد الفطر قائلا "نحمد الله أن أكرمنا بصيام شهر رمضان وقيامه، وبلّغنا عيد الفطر المبارك، أعاده الله علينا وعليكم باليُمن والمسرات، ونشكره سبحانه وتعالى على ما آتانا من الخير والنِّعم، سائلين المولى أن يجعل هذا العيد السعيد بهجة لوطننا وأمتنا والعالم أجمع.وكل عام وأنتم بخير"