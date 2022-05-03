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الصين

شاهد: إرسال مقيم في دار رعاية للمسنين إلى المشرحة وهو على قيد الحياة في شنغهاي

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بقلم:  يورونيوز
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لقطات مصورة بالهاتف يقول ملتقطوها إنها لعناصر إسعاف يأخذون أشخاص أحياء إلى مستودع الجثث
لقطات مصورة بالهاتف يقول ملتقطوها إنها لعناصر إسعاف يأخذون أشخاص أحياء إلى مستودع الجثث   -   حقوق النشر  AP - UGC

صرحت حكومة شنغهاي أن أحد المقيمين في دار رعاية للمسنين في منطقة بوتو أرسِل عن طريق الخطأ إلى المشرحة وهو لا يزال على قيد الحياة، مشيرة إلى أنه في حالة مستقرة ويتلقى العلاج في المستشفى.

ومن المتوقع أن يؤدي تداول مقطع الفيديو على نطاق واسع في منصات التواصل الاجتماعي إلى إثارة الكثير من الجدل ورد فعل عنيف، فضلا عن التشكيك في مصداقية نظام الرعاية الاجتماعية وسط إجراءات إغلاق مشددة تتعلق بتفشي وباء كورونا اتبعتها شنغهاي، أكبر مدينة في الصين، منذ أسابيع.

وتظهر لقطات الفيديو عاملين في دار الرعاية يرتديان بدلات واقية ويحملان كيسا مخصصا لنقل الجثث، قبل أن يلاحظوا أن الشخص لا يزال حيا.

وقد بدأت السلطات في شنغهاي في تخفيف قيود الإغلاق، التي حاصرت معظم سكان المدينة البالغ عددهم 26 مليون نسمة في شققهم أو الأحياء المجاورة لمدة تقارب الشهر، بشكل تدريجي.