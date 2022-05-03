شاهد: إرسال مقيم في دار رعاية للمسنين إلى المشرحة وهو على قيد الحياة في شنغهاي

صرحت حكومة شنغهاي أن أحد المقيمين في دار رعاية للمسنين في منطقة بوتو أرسِل عن طريق الخطأ إلى المشرحة وهو لا يزال على قيد الحياة، مشيرة إلى أنه في حالة مستقرة ويتلقى العلاج في المستشفى.

ومن المتوقع أن يؤدي تداول مقطع الفيديو على نطاق واسع في منصات التواصل الاجتماعي إلى إثارة الكثير من الجدل ورد فعل عنيف، فضلا عن التشكيك في مصداقية نظام الرعاية الاجتماعية وسط إجراءات إغلاق مشددة تتعلق بتفشي وباء كورونا اتبعتها شنغهاي، أكبر مدينة في الصين، منذ أسابيع.

وتظهر لقطات الفيديو عاملين في دار الرعاية يرتديان بدلات واقية ويحملان كيسا مخصصا لنقل الجثث، قبل أن يلاحظوا أن الشخص لا يزال حيا.

وقد بدأت السلطات في شنغهاي في تخفيف قيود الإغلاق، التي حاصرت معظم سكان المدينة البالغ عددهم 26 مليون نسمة في شققهم أو الأحياء المجاورة لمدة تقارب الشهر، بشكل تدريجي.