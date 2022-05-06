مقتل 53 شخصا في انهيار مبنى في بالصين

أفادت محطة (سي.ٍسي.تي.في) التلفزيونية الرسمية في الصين يوم الجمعة أن 53 شخصا لقوا حتفهم عندما انهار مبنى سكني في مدينة تشانغشا الأسبوع الماضي، وذلك بعد عمليات إنقاذ على مدى أيام.

وانتشل رجال الإنقاذ عشرة ناجين من تحت أنقاض المبنى المكون من ثمانية طوابق في مقاطعة هونان والذي كان يضمّ فندقاً وشققاً وداراً للسينما

وانهار المبنى في 29 أبريل نيسان الماضي.

وذكر التقرير أن السلطات المحلية تحقق في سبب انهيار المبنى.

وتمكن عناصر الإنقاذ من العثور على الناجين بمساعدة من الكلاب البوليسية وأجهزة رصد مؤشرات الحياة وطائرات مسيّرة، إضافة إلى الوسائل التقليدية التي تقوم على الصراخ وإحداث الجلبة، بحسب شينخوا.

وأوقِف 11 شخصا، بمن فيهم صاحب المبنى وفريق من المفتّشين الأمنيين، في إطار حادثة انهيار المبنى، وفقا للسلطات في تشانغشا.

وتشهد الصين بانتظام كوارث من هذا النوع، وغالبا ما تُظهر التحقيقات التي تُجرى لاحقا، عدم الامتثال لمعايير البناء.