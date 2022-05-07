تغيب هاري وميغن وأندرو عن شرفة باكينغهام عند إطلاق احتفالات يوبيل الملكة

يغيب نجل الملكة إليزابيث الثانية الأمير أندرو وحفيدها هاري وزوجته ميغان ماركل عن شرفة قصر باكنغهام خلال عرض عسكري سيطلق أوائل الشهر المقبل للاحتفال بالذكرى السنوية السبعين لجلوس الملكة على العرش.

وقررت الملكة البالغة 96 عاماً حصر الحضور بأفراد العائلة الملكية في الظهور الرسمي، بعد عرض عسكري سيُنظم للاحتفال بعيد ميلادها.

وقال ناطق باسم قصر باكينغهام في بيان الجمعة، إن الأشخاص الذين سيظهرون إلى جانب الملكة على الشرفة في 2 حزيران/يونيو هم فقط "أفراد العائلة الملكية الذين يتولون مهاماً رسمية بالنيابة عنها".

وأضاف أن القرار اتّخذ "بعد دراسة متأنية".