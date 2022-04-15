الأمير هاري وزوجته ميغان زارا الملكة إليزابيث خلال توقفهما في بريطانيا

زار الأمير هاري الخميس جدته الملكة إليزابيث الثانية ترافقه زوجته ميغان خلال توقف في بريطانيا في طريقهما إلى لاهاي، على ما أعلن ناطق باسم الزوجين.

ويتوجه الزوجان إلى هولندا لحضور ألعاب "إنفيكتس غايمز" الرياضية المخصصة للمحاربين القدامى الجرحى والمعوقين والتي أسسها الأمير هاري وتُفتتح هذا الأسبوع.

وافاد عدد من وسائل الإعلام بأن الزوجين زارا الملكة في قصر ويندسور الذي تقيم فيه راهناً ويقع على بعد نحو 40 كيلومتراً من لندن. وجاءت الزيارة قبل ايام قليلة من عيد ميلاد إليزابيث السادس والتسعين.

وهذه المرة الأولى يأتي فيها هاري (37 عاماً) وميغان (40 عاماً) معاً إلى بريطانيا منذ انسحابهما المدوّي من العائلة المالكة قبل عامين ونصف عام، وانتقالهما إلى ولاية كاليفورنيا حيث يعيشان راهناً.

واعتبرت صحيفة "ذي صن" أن الأمير هاري أظهر "استهانة" بالملكة إليزابيث الثانية لتغيّبه في نهاية آذار/مارس عن صلاة الجنازة التذكارية التي أقيمت عن راحة نفس جده الأمير فيليب الذي توفي قبل سنة عن عمر يناهز التاسعة والتسعين.

وقال ناطق باسم الزوجين لدى إعلانه يومها تغيبهما عن التأبين، إنهما يأملان في ان يزورا قريباً الملكة فيما تُقام في مطلع حزيران/يونيو المقبل احتفالات تستمر أياماً بمرور 70 عاماً على توليها التاج.

وأدى انسحاب الأمير هاري من العائلة المالكة إلى توقف تلقائي للحماية الأمنية التي كان يحظى بها والممولة من أموال المكلّفين البريطانيين.

واقترح هاري أن تكون الحماية على نفقته الخاصة، وطعن أمام القضاء في رفض وزارة الداخلية البريطانية عرضه هذا.