شاهد: حرس السواحل الإيطالي ينقذ أكثر من مائة مهاجر وينتشل جثتين جنوب إيطاليا

أنقذ حرس السواحل الإيطالي أكثر من مائة مهاجر، وانتشلوا جثتين، بعد أن جنح مركب شراعي بالقرب من رصيف جنوب إيطاليا. وكان ينبغي على غواصين اثنين من فريق الانقاذ أن يقنعا أحد الناجين، الذي تشبث بصار معدني أن يقفز في الماء، حتى يستطيعا انتشاله ونقله إلى بر الأمان.

ثم نقل المنقذون الرجل إلى بلدة سيدرنو على الساحل الغربي من منطقة كالابريا، التي تمثل اصبع قدم شبه الجزيرة الإيطالية، وفق الوصف السائد. وكان أحد الغواصين يشحذ من عزيمة ويشجعه صارخا: "هيا اقفز، اقفز، هذا رائع"، وفي النهاية ينحني الرجل ليمسك بيد الرجل الممدودة ويقفز نحوه.

وقال حرس السواحل إن 108 من المهاجرين كانوا على متن مركب شراعي، انقلب قرب رصيف على الشاطئ. من جهته قال التلفزيون الحكومي الإيطالي إن معظم المهاجرين كانوا من أفغانستان.