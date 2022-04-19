ارتفاع موجات الهجرة غير النظامية نحو دول الاتحاد الأوروبي تعرف بشكل قياسي منذ بداية العام الجاري

قالت الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل (فرونتكس) الثلاثاء، إن عدد المهاجرين الذين يحاولون دخول الاتحاد الأوروبي بطرق غير نظامية خلال الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام ارتفع إلى أعلى مستوياته منذ 2016. وتقول الوكالة إن اللاجئين القادمين من أوكرانيا لا يدخلون في خانة الإحصائيات الآنفة الذكر.

وقدرت فرونتكس أن أكثر من 40300 "عملية عبور غير نظامية" تمت صوب دول الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة بين يناير/كانون الثاني وآذار/مارس ، بزيادة قدرها 57 بالمئة عن الفترة نفسها من العام الماضي.

دخل أكثر من مليون شخص، معظمهم من سوريا ولكن أيضًا العديد من العراقيين ، دول الاتحاد الأوروبي في عام 2015، مما أدى إلى اكتظاظ مرافق الاستقبال. كما أثار وصولهم أزمة سياسية كبيرة في أوروبا حيث كانت الدول مختلفة فيما بينها بشأن قبول اللاجئين وتوزيعهم وتوطينهم.

فر أكثر من خمسة ملايين شخص من أوكرانيا منذ الغزو الروسي في 24 شباط/فبراير، كما أظهرت أرقام الأمم المتحدة الجمعة. وقالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن 4,796,245 مليون أوكراني فروا عبر الحدود فيما تفيد المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة بأن قرابة 215 ألفا من مواطني دول ثالثة فروا أيضا إلى البلدان المجاورة.

واستقبلت بولندا أكثر من نصفهم بينما استقبلت المجر ما يقرب من نصف مليون، وفقًا لأرقام مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة. في حين رفض كلا البلدين الالتزام باستقبال لاجئين من سوريا والعراق بعد عام 2015.

قالت فرونتكس إن عدد المحاولات لدخول أوروبا بطريقة غيرنظامية عبر غرب البلقان تضاعف في الربع الأول من عام 2022، مع رصد أكثر من 18300 حالة عبور. وكان معظمهم من السوريين والأفغان، حسب الوكالة التي أشارت إلى أنه تم إجراء أكثر من 5100 محاولة عبر جزيرة قبرص، بزيادة سنوية تبلغ ثلاثة أضعاف.

وقالت فرونتكس أيضًا إن عدد المهاجرين الذين يحاولون عبور القنال الإنجليزي (بحر المانش) من فرنسا تضاعف ثلاث مرات تقريبًا في أوائل عام 2022 حيث بلغ ما يقرب من 8900 حالة عبور مقارنة بالربع الأول من العام الماضي، تقول السلطات البريطانية إنه تم منع نصفهم من العبور صوب بريطانيا.