شاهد: صاروخ روسي يدمر متحفا مخصصا لفيلسوف أوكراني بمدينة خاركيف

قال حاكم منطقة خاركيف أوليغ سينيغوبوف يوم السبت إن صاروخا روسيا أصاب متحفا مخصصا للفيلسوف والشاعر غريغوري سكوفورودا في قرية سكوفورودينيفكا الأوكرانية مما تسبب في اندلاع حريق دمر المبنى.

وقال سينيغوبوف في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي إن القصف الذي أصاب سطح متحف غريغوري سكوفورودا الأدبي التذكاري خلال الليل أدى إلى إصابة أمين للمتحف لكن الأشياء الأكثر قيمة كانت قد نُقلت في وقت سابق إلى مكان أكثر أمانا.

وقال إن "المبنى دُمر بشكل شبه كامل ".

وسكوفورودا فيلسوف وشاعر مشهور من القرن الثامن عشر وقضى السنوات الأخيرة من حياته في قرية إيفانوفكا التي أطلق عليها فيما بعد اسم سكوفورودينيفكا تكريما له.