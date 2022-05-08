الحرب الروسية .. زيلينسكي يناقش الوضع في بلاده خلال اجتماع لقادة مجموعة السبع

الحرب الروسية .. زيلينسكي يناقش الوضع في بلاده خلال اجتماع لقادة مجموعة السبعمحادثة
يشارك الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأحد في اجتماع عبر الفيديو لقادة مجموعة السبع لمناقشة الوضع في بلاده، وسط ضبابية تُحيط بمصير آخر المُحاصرين في مدينة ماريوبول الاستراتيجية.
وقالت المتحدثة باسم المستشار الألماني أولاف شولتس الجمعة إن "الثامن من أيار/مايو هو يوم تاريخي يصادف نهاية الحرب العالمية الثانية في أوروبا والتي سببت الإرهاب والدمار والموت في أوروبا"، معتبرة أن الحرب في أوكرانيا تجعل من "تماسك مجموعة السبع، أكثر أهمية من أي وقت مضى".
بريطانيا تعلن تقديم دعم عسكري إضافي لأوكرانيا بقيمة 1.3 مليار جنيه إسترليني
قالت بريطانيا إنها ستقدم 1.3 مليار جنيه استرليني (1.60 مليار دولار) أخرى في شكل دعم عسكري ومساعدات لأوكرانيا، وذلك قبل مكالمة مزمعة يوم الأحد عبر الفيديو لزعماء دول مجموعة السبع مع الرئيس زيلينسكي.
ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون هو أحد أقوى المؤيدين لجهود أوكرانيا لمقاومة القوات الروسية منذ أن شن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الغزو في 24 فبراير شباط. وأرسلت الحكومة البريطانية صواريخ مضادة للدبابات وأنظمة دفاع جوي وأسلحة أخرى إلى أوكرانيا.
عمليات الإجلاء من مجمع آزوفستال للصلب بأوكرانيا تركز على الجرحى والمسعفين
قال زيلينسكي، إن جهود الإجلاء ستركز على إخراج الجرحى والمسعفين من مصنع آزوفستال للصلب الذي تعرض للقصف في ماريوبول وذلك بعد أن تم نقل جميع النساء والأطفال والمسنين المحاصرين في المصنع إلى مكان آمن.
تعهد مقاتلو المقاومة الأوكرانية في المصنع بعدم الاستسلام وتسعى القوات الروسية لإعلان النصر في المعركة الطويلة للسيطرة على المصنع المترامي الأطراف قبل الاحتفالات بيوم النصر يوم الاثنين في موسكو والتي تحيي ذكرى انتصار الاتحاد السوفيتي على ألمانيا النازية في الحرب العالمية الثانية.
أصبح مصنع آزوفستال للصلب الذي يعود إلى الحقبة السوفيتية، وهو آخر معقل للقوات الأوكرانية في المدينة الساحلية الرئيسية، رمزا لمقاومة المساعي الروسية للاستيلاء على مساحات من شرق وجنوب أوكرانيا في الحرب المستمرة منذ 10 أسابيع.
كييف تدعو أطباء بلا حدود لتنظيم مهمة إجلاء من آزوفستال
طلبت أوكرانيا من منظمة أطباء بلا حدود السبت تنظيم مهمة لإجلاء ومعالجة المقاتلين المتحصنين في مصنع آزوفستال للصلب في ماريوبول، وفق ما أورد بيان حكومي بعد ساعات على إعلان إجلاء المدنيين من الموقع.
وأوضح بيان صادر عن وزارة إعادة دمج الأراضي المحتلة مؤقتا في أوكرانيا أن نائبة رئيس الوزراء الأوكراني إيرينا فيريشتشوك بعثت رسالة في هذا الصدد إلى ميشيل أوليفييه لاشاريتيه رئيس برامج الطوارئ في المنظمة الإنسانية ورئيس بعثتها في أوكرانيا.