الحرب الروسية .. زيلينسكي يناقش الوضع في بلاده خلال اجتماع لقادة مجموعة السبع

07:33

عمليات الإجلاء من مجمع آزوفستال للصلب بأوكرانيا تركز على الجرحى والمسعفين

قال زيلينسكي، إن جهود الإجلاء ستركز على إخراج الجرحى والمسعفين من مصنع آزوفستال للصلب الذي تعرض للقصف في ماريوبول وذلك بعد أن تم نقل جميع النساء والأطفال والمسنين المحاصرين في المصنع إلى مكان آمن.

تعهد مقاتلو المقاومة الأوكرانية في المصنع بعدم الاستسلام وتسعى القوات الروسية لإعلان النصر في المعركة الطويلة للسيطرة على المصنع المترامي الأطراف قبل الاحتفالات بيوم النصر يوم الاثنين في موسكو والتي تحيي ذكرى انتصار الاتحاد السوفيتي على ألمانيا النازية في الحرب العالمية الثانية.

أصبح مصنع آزوفستال للصلب الذي يعود إلى الحقبة السوفيتية، وهو آخر معقل للقوات الأوكرانية في المدينة الساحلية الرئيسية، رمزا لمقاومة المساعي الروسية للاستيلاء على مساحات من شرق وجنوب أوكرانيا في الحرب المستمرة منذ 10 أسابيع.