الملك سلمان يدخل مستشفى في جدة لإجراء "فحوصات طبية"

نقلت وكالة الأنباء السعودية يوم الأحد عن بيان للديوان الملكي قوله، إن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز دخل مستشفى في مدينة جدة لإجراء بعض الفحوص الطبية.

وقال البيان إنه يخضع للفحوص في مستشفى الملك فيصل التخصصي، دون التطرق إلى المزيد من التفاصيل.

وجاء في البيان أن الملك سلمان "دخل مساء السبت، مستشفى الملك فيصل التخصصي في جدة لإجراء بعض الفحوصات الطبية".

ومن النادر أن تنشر المملكة بيانات تتعلق بالحالة الصحية للملك.

وأصبح الملك سلمان خادم الحرمين الشريفين حاكما للسعودية، وهي أكبر مصدر للنفط في العالم، في عام 2015 بعد أن أمضى أكثر من عامين ونصف العام وليا للعهد ونائبا لرئيس الوزراء.

وخضع الملك البالغ من العمر 86 عاما لعملية جراحية في المرارة عام 2020 وتم تغيير بطارية جهاز تنظيم ضربات القلب الخاص به في مارس/ آذار.