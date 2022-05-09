زعيم المعارضة البريطانية يعد بالاستقالة في حال ثبت أنه خرق قواعد مكافحة كوفيد

تعهد زعيم المعارضة البريطانية كير ستارمر الإثنين بالاستقالة إذا تلقى كما رئيس الوزراء بوريس جونسون، غرامة لخرقه قواعد مكافحة فيروس كورونا بسبب تناول الجعة والكاري مع فريق من حزبه.

وأعلن زعيم حزب العمال للصحافة "إنني أتكلم بوضوح تام عندما أؤكد أنه لم يتم انتهاك أي قانون". وقال "لكن إذا قررت الشرطة تغريمي فسأقوم بالطبع بما يجب وأستقيل".

دعا كير ستارمر بوريس جونسون إلى الاستقالة في الأسابيع الماضية، ويجد نفسه الآن مستهدفاً بتحقيق من الشرطة.

يعود اللقاء المثير للجدل الذي تسبب بفضيحة "بيرغيت" إلى نيسان/أبريل 2021 في دورهام في شمال شرق إنجلترا عندما كان زعيم حزب العمال يقوم بحملته لانتخابات تشريعية جزئية.

وكانت التجمعات في الداخل محظورة، لكن كير ستارمر أوضح أنه طلب الكاري والجعة لفريقه الذي التقى مساء في مقر الحزب، البديل الوحيد حسب قوله للمطاعم المغلقة.

فتح تحقيق في هذا اللقاء يضع ستارمر في موقف محرج، بعد أن دعا مرارًا رئيس الوزراء إلى الاستقالة بسبب فضيحة "بارتيغيت".

تم تغريم بوريس جونسون لحضوره لفترة وجيزة حفلة كانت مفاجأة بمناسبة عيد ميلاده السادس والخمسين في 19 حزيران/يونيو 2020. وفقًا للصحف بريطانية شارك رئيس الوزراء في ما لا يقل عن خمسة من 12 تجمعا لا تزال الشرطة تحقق فيها.