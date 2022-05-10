ماسك يقول إنه قد يعيد ترامب إلى تويتر

قال إيلون ماسك اليوم الثلاثاء إنه قد يلغي الحظر الدائم الذي فرضه تويتر على الرئيس السابق دونالد ترامب، إذا نجح عرضه البالغ 44 مليار دولار لشراء الشركة.

وقال ماسك لصحيفة فاينانشيال تايمز إن الحظر "كان خاطئ أخلاقياً وغبي تماماً".

وكان ترامب قد قال سابقاً إنه لن يعود إلى منصة التواصل الاجتماعي وسيستخدم بدلاً من ذلك منصته الخاصة "تروث".

وحظر موقع تويتر حساب ترامب الشخصي بعد أيام من أحداث الشغب في مبنى الكابيتول حيث اقتحمه أنصاره في 6 يناير/ كانون الثاني 2021 بسبب ما وصفه "خطر المزيد من التحريض على العنف".

وأضاف ماسك "ليس من الصحيح حظر دونالد ترامب...أعتقد أن هذا كان خطأ".

ماسك قال أيضاً "إن هذا ليس شيء سيحدث بالتأكيد لأنني لا أملك تويتر بعد". فيما اعتبر أن الحظر على تويتر يجب أن يكون نادراً جداً جداً لأنه "سيقوض الثقة بالمنصة، التي يمكن للجميع فيها التعبير عن آرائهم".

وفي ردّه على سؤال يخص التغريدات غير القانونية قال ماسك "هذا لا يعني أن شخصاً ما يمكنه أن يقول ما يريد قوله. إذا قال شيئا غير قانوني أو مدمر للعالم، فربما يكون هناك مهلة أو تعليق مؤقت أو يجب إخفاء التغريدة".

وقال إن الحظر الدائم يمكن لحسابات "البريد العشوائي" أو "الاحتيالية". وفي ما يخص عرضه لشراء تويتر وصف ماسك الصفقة ب "غير المنتهية" ويمكن أن تكمل في غضون "شهرين أو ثلاثة أشهر" في "أفضل سيناريو.