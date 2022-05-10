تونس توقف "معالجاً روحياً" بتهمة اغتصاب مئات النساء عبر خداعن

أفادت مصادر قضائية أن تونسياً قدم نفسه على أنه "معالج روحي" اعتقل الثلاثاء بعد بث تقرير تلفزيوني اعترف فيه بخداع مئات النساء لاقامة علاقات جنسية معه.

وكان الرجل الذي بُثت أقواله مساء الإثنين بعد تسجيلها من قبل صحافية في قناة "الحوار التونسي" الخاصة، ادّعت أنها زبونة جديدة، يقنع ضحاياه بأن هذه العلاقات الجنسية هي علاج للمشكلات التي يتعرضن لها.

وبحسب فاطمة بوقطاية المتحدثة باسم محكمة أريانة بضواحي تونس، فإن الرجل الذي اعتقل الثلاثاء كان يخضع للتحقيق قبل بث التقرير، بسبب أنشطته المشبوهة على مواقع التواصل الاجتماعي.

يقدم الرجل نفسه على صفحته على فيسبوك باسم "بولغا كاهولي"، ويجذب ضحاياه وجميعهم من النساء، عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

في التقرير الذي تم بثه مساء الإثنين، قال الرجل الذي يدعي أن لديه قدرات ضد "السحر الأسود"، للصحافية إن أساليبه تعطي "نتائج مضمونة" وأنه بالتالي "شفى" ما بين 800 و900 امرأة عن طريق "الجلسات الجنسية".

وقال للصحافية خلال موعد صورته بكاميرا خفية "الليلة سنقيم معا علاقة جنسية وستتعافين بالتأكيد".

وكان يحدد عددًا معينًا من "الجلسات" لكل زبونة "لعلاجها" من الأمراض التي تعاني منها. وأوصى الصحافية التي ادعت انها تعاني من مشكلات، بأن تقضي معه 14 "جلسة جنسية" بسعر إجمالي قدره 210 دينار (65 يورو).

قالت إحدى ضحاياه وهي طالبة في ال25 من العمر، خلال البرنامج إنها تعرضت لاستغلال جنسي لمدة ثلاث سنوات على يد هذا "المعالج".