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الضفة الغربية
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مقتل شاب فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة

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بقلم:  يورونيوز
صورة لجنديين فلسطينيين خلال عملية اقتحام لمنزل في مدينة رام الله 8 مايو 2022
صورة لجنديين فلسطينيين خلال عملية اقتحام لمنزل في مدينة رام الله 8 مايو 2022   -   حقوق النشر  JAAFAR ASHTIYEH/AFP or licensors

قتل شاب فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي الأربعاء خلال مواجهات وقعت في مدينة البيرة في الضفة الغربية المحتلة، حسبما ذكرت وزارة الصحة الفلسطينية.

وأعلنت الوزارة في بيان مقتضب "استشهاد الشاب ثائر خليل مصلط اليازوري (18 عاما)"، موضحة أنه "أصيب برصاصة مباشرة في القلب أطلقها عليه جنود الاحتلال على جبل الطويل في مدينة البيرة". وقال الجيش الإسرائيلي إن جنوده "أطلقوا الرصاص المطاطي" خلال اشتباكات مع فلسطينيين.

يذكر أنه وحسب الصحة الفلسطينية فقد قُتل 52 فلسطينيا في القدس والضفة الغربية المحتلتين برصاص  قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ مطلع العام الجاري.

المصادر الإضافية • أ ف ب