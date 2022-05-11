شاهد: صور للأقمار الصناعية تظهر حمولة من الحبوب الأوكرانية تصل إلى سوريا على متن سفينة روسية

أظهرت صور التقطها القمر الاصطناعي "بلانيت لابز بي بي سي" وقامت بتحليلها وكالة أسوشيتد برس، سفينة روسية، يعتقد أنها تحمل حبوبا أوكرانية إلى سوريا.

وتشتبه وكالة الأنباء الأمريكية نقلا عن شركة أبحاث، في أن القمح الأوكراني مسروق، وأن سفينة "ماتروس بوزينيتش" التي كانت تحمل العلم الروسي نقلته حتى ميناء اللاذقية السوري.

وتظهر السفينه أن خصائصها مشابهة لناقلة البضائع غير المعلبة. وقد أغلق طاقم السفينة أجهزة الإرسال والاستقبال الخاصة بها منذ أسبوع تقريبا قبالة جزيرة قبرص، في البحر الالبيض المتوسط.

وقال المؤسس المشارك في شركة أبحاث "تانكر تراكرز دوت كوم" (TankerTrackers.com) سمير مدني لأسوشيتد برس، إنه يتعتقد أن السفينة التي أرست في ميناء اللاذقية هي "ماتروس بوزينيتش"، بناء على حجمها وآخر موقع لها تم تحديده.

من جانبها قالت أوكرانيا إن السفينة كانت تحمل كميات من الحبوب تقدر بنحو 27 ألف طن، سرقتها روسيا من الأراضي الأوكرانية بحسب كييف، التي زعمت أن روسيا حاولت تسويق الشحنة إلى مصر التي رفضتها.

وكان الدبلوماسيون الأوكرانيون طلبوا من الدول عدم قبول تلك الحبوب، أما بالنسبة لمالكي السفينة المسجلة لدى شركة في استراخان في روسيا "كرين مارين كنتراكتور أل أل سي"، فلم يردوا على الفور للتعليق على الأمر.