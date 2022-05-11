المعذرة، هذه المادة غير متوفرة في منطقتكم
المملكة العربية السعودية

شاهد: السعودية تحبط محاولة تهريب 11 مليون قرص أمفيتامين

Access to the comments محادثة
بقلم:  يورونيوز
euronews_icons_loading
السلطات السعودية تحبط محاولة تهريب حبوب امفيتامين المخدرة
السلطات السعودية تحبط محاولة تهريب حبوب امفيتامين المخدرة   -   حقوق النشر  AFP

صادرت سلطات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في المملكة العربية السعودية كمية من أقراص الأمفيتامين بمنطقة الجوف. وقالت وزارة الداخلية السعودية إن القوات الأمنية تمكنت من إحباط محاولة تهريب 11,256,691 قرص إمفيتامين مخدر، و24.8 كيلوغرام من مادة الحشيش المخدر.

viber

وأعلن المتحدث باسم مصلحة مكافحة المخدرات محمد النجيدي، أن المتابعة الأمنية لشبكات تهريب وترويج المخدرات التي تستهدف أمن المملكة وشبابها، أسفرت عن إحباط محاولة التهريب بمنطقة الجوف بحوزة مواطنين". وتابع "تم إيقاف الأشخاص المتورطين واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية قبل إحالتهم إلى النيابة العامة".

المصادر الإضافية • الوكالات