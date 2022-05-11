شاهد: السعودية تحبط محاولة تهريب 11 مليون قرص أمفيتامين

صادرت سلطات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في المملكة العربية السعودية كمية من أقراص الأمفيتامين بمنطقة الجوف. وقالت وزارة الداخلية السعودية إن القوات الأمنية تمكنت من إحباط محاولة تهريب 11,256,691 قرص إمفيتامين مخدر، و24.8 كيلوغرام من مادة الحشيش المخدر.

وأعلن المتحدث باسم مصلحة مكافحة المخدرات محمد النجيدي، أن المتابعة الأمنية لشبكات تهريب وترويج المخدرات التي تستهدف أمن المملكة وشبابها، أسفرت عن إحباط محاولة التهريب بمنطقة الجوف بحوزة مواطنين". وتابع "تم إيقاف الأشخاص المتورطين واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية قبل إحالتهم إلى النيابة العامة".