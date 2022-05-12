المفوضية الأوروبية ترى في روسيا "أكبر تهديد مباشر للنظام العالمي"

اعتبرت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين خلال زيارة إلى طوكيو الخميس أنّ روسيا تشكّل "أكبر تهديد مباشر للنظام العالمي" بسبب غزوها جارتها أوكرانيا.

وقالت المسؤولة الأوروبية بعدما التقت برفقة رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا إنّ روسيا "هي اليوم أكبر تهديد مباشر للنظام العالمي بحربها الهجمية ضدّ أوكرانيا وتحالفها المثير للقلق مع الصين".

وزار المسؤولان الأوروبيان طوكيو الخميس لإجراء جولة محادثات سنوية بين اليابان والاتحاد الأوروبي، تقام هذه السنة في ظل الحرب في أوكرانيا ووسط مخاوف متزايدة في آسيا حيال الطموحات العسكرية الصينية.

من جهته، أكد كيشيدا الذي انضمت حكومته إلى العقوبات الغربية على موسكو ولا سيما في مجالي المال والطاقة، أن "غزو روسيا لأوكرانيا لا يعني أوروبا فقط بل يهز قلب النظام العالمي، بما في ذلك آسيا" مضيفا "يجب عدم السماح بذلك".

وكانت مسألة تشديد الصين موقفها مطروحا أيضا على جدول أعمال المحادثات، في وقت يسعى الاتحاد الأوروبي للعب دور متزايد حيال بكين.

وقال ميشال "تعاوننا في أوكرانيا أساسي في أوروبا، لكنه مهم أيضا في منطقة المحيطين الهندي والهادئ ونعتزم كذلك توسيع مشاوراتنا حول الصين التي تشدد موقعها بصورة متزايدة".

وتابع "نعتقد أن على الصين تأكيد موقفها دفاعا عن النظام التعددي الذي استفادت منه لتطوير بلادها".

وقالت فون دير لايين إن الاتحاد الأوروبي واليابان يعززان تعاونهما ولا سيما مع إطلاق شراكة رقمية في سابقة في أوروبا، سيتركز عملها على تعزيز التنافسيّة والأمن في هذا المجال.

وتابعت أن الطرفين سيعملان أيضا على "تنويع وتعزيز" سلاسل إمدادهما.

وشددت على أن "هذا مهم لأن بعض المواد والتكنولوجيات باتت أساسية لاقتصادنا وحياتنا اليومية، مثل أشباه الموصلات. يجب أن يكون بإمكاننا الاعتماد على سلاسل إمداد موثوقة".