شاهد: سكان غزة يودعون شيرين أبو عاقلة مراسلة الجزيرةعلى طريقتهم

قام فنان فلسطيني من قطاع غزة بنحت اسم الصحفية شرين أبو عاقلة على الرمل وصورة لها كطريقة رمزية لوداعها.

وشارك المئات بما فيهم الأطفال بمسيرة شموع أمام مكتب قناة الجزيرة في مدينة غزة الأربعاء، حدادا على اغتيال الصحفية أبو عاقلة التي أصيبت برصاصة في الرأس خلال تغطيتها الاقتحام الإسرائيلي لمخيم جنين الأربعاء.

ويشيع الخميس، جثمان شيرين أبو عاقلة في مقر الرئاسة الفلسطينية في رام الله وسيتم مواراتها الثرى الجمعة في القدس المحتلة.