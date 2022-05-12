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غزة

شاهد: سكان غزة يودعون شيرين أبو عاقلة مراسلة الجزيرةعلى طريقتهم

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بقلم:  يورونيوز
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منحوتة رملية على شاطئ مدينة غزة لتوديع شرين أبو عاقلة التي تم اغتيالها أثناء عملها الصحفي
منحوتة رملية على شاطئ مدينة غزة لتوديع شرين أبو عاقلة التي تم اغتيالها أثناء عملها الصحفي   -   حقوق النشر  أ ف ب

قام فنان فلسطيني من قطاع غزة بنحت اسم الصحفية شرين أبو عاقلة على الرمل وصورة لها كطريقة رمزية لوداعها.

وشارك المئات بما فيهم الأطفال بمسيرة شموع أمام مكتب قناة الجزيرة في مدينة غزة الأربعاء، حدادا على اغتيال الصحفية أبو عاقلة التي أصيبت برصاصة في الرأس خلال تغطيتها الاقتحام الإسرائيلي لمخيم جنين الأربعاء.

ويشيع الخميس، جثمان شيرين أبو عاقلة في مقر الرئاسة الفلسطينية في رام الله وسيتم مواراتها الثرى الجمعة في القدس المحتلة.

المصادر الإضافية • أ ب