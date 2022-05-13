جريح فلسطيني في اشتباكات جديدة مع الجيش الإسرائيلي في جنين

ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) الجمعة أن فلسطينياً جرح في اشتباكات جديدة بين الجيش الإسرائيلي وفلسطينين في جنين بشمال الضفة الغربية المحتلة حيث، قتلت الصحافية شيرين أبو عاقله قبل يومين.

ونقلت وفا عن مصادر محلية أن "شاباً فلسطينياً أصيب برصاص الجيش الإسرائيلي في مخيم جنين ونقل إلى المستشفى".

من جهته، أشار مراسل لوكالة فرانس برس إلى أن الاشتباكات العنيفة اندلعت مع تبادل اطلاق النار بين جنود إسرائيليين وفلسطينيين.

وأوضح المصدر نفسه أن الجريح هو داود الزبيدي شقيق زكريا الزبيدي، القائد السابق لكتائب شهداء الأقصى، في جنين الذي كان قد فرّ من سجن إسرائيلي في أيلول/سبتمبر 2021 ثم اعتقل من جديد.

وتحدث مراسل لوكالة فرانس برس عن اشتباكات عنيفة اندلعت مع تبادل اطلاق النار بين جنود اسرائيليين وفلسطينيين، وإطلاق نيران الجيش الاسرائيلي على منزل هناك.

ونشرت الوكالة الفلسطينية لقطات فيديو لمنزل تتصاعد منه سحب دخان قالت" إن قذائف متتالية اطلقت اتجاه اتجاه المنزل المحاصر الذي تصاعدت منه سحب من الدخان وسمعت منه صوت تفجيرات.

ورداً على سؤال لوكالة فرانس برس عن هذه الاشتباكات، لم يعلق الجيش الاسرائيلي على الفور.

إلا أنه ذكر في بيان وقت سابق أن قواته تنفذ "عمليات لمكافحة الإرهاب" في الضفة الغربية، موضحاً أنه اعتقل شخصين في قرية كفل حارس قرب نابلس (شمال). وأضاف أن "جنود الجيش الإسرائيلي يقومون حاليا بعمليات استباقية أخرى".