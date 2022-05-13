أقامت قاعة مدينة باروابيباس الواقعة في ولاية بارا في شمال البرازيل ما يوصف بأنها "أكبر وليمة شواء في العالم" للاحتفال بالذكرى السنوية الرابعة والثلاثين للمدينة. وبحسب إدارة المدينة، تم استخدام 20 ألف كيلوغرام من اللحوم خلال "شوراسكاو" (حفلة شواء كبيرة).