لأول مرة في دبي، افتتح طهاة مشهورون من جميع أنحاء العالم صالون دو شوكولا في غاليري لافاييت غورميه في دبي مول. تأسس المهرجان في باريس في العام 1994، وأصبح مرجعًا لعشاق الشوكولاتة في جميع أنحاء العالم، حيث تقام الفعاليات في نيويورك وطوكيو ولندن وبروكسل وشنغهاي والعديد من المدن الأخرى. بعد بيروت في العام 2014، أصبحت دبي ثاني مدينة في الشرق الأوسط تستضيف الحدث.
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