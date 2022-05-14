شاهد: جائزة "أفضل باغيت في باريس" يختطفها حامل لقب بطل أوروبا في إعداد الخبز مرتين

نجح داميان ديدون الحائز مرتين على لقب بطل أوروبا في إعداد الخبز (2017 و 2019) في الفوز الخميس بـ"الجائزة الكبرى لأفضل باغيت في باريس" التي تمنحها مجموعة من الخبراء، بينهم الشيف موري ساكو.

وأعرب ديدون عن سعادته بالفوز وقال في تصريح هاتفي من فرن فريديريك كومين في الدائرة الـ 15 بباريس "إنه أمر لا يصدق".

وقال الممثل الشخصي لرئيس الجمهورية لفن الطهو غيّوم غوميز أن خبر الباغيت الذي يشكّل "رمزاً لفرنسا"، قد يصنف قريباً ضمن قائمة اليونسكو للتراث غير المادي.

يتولى تنظيم هذه المسابقة "المرموقة جداً" بلدية باريس بالتعاون مع نقابة الخبازين وصانعي الحلويات في منطقة باريس الكبرى. ودرج التقليد منذ عهد الرئيس الراحل جاك شيراك على أن يتولى الفائز في هذه المسابقة تزويد قصر الإليزيه بالباغيت لمدة سنة.

ويتعين وفق المعايير "الصارمة جداً"، على قول غوميز، أن تكون كل قطعة خبز مصنوعة بالطريقة التقليدية، بزنة تراوح بين 250 غراما و270 وطول يراوح بين 50 و55 سنتيمترا.

تقدم إلى المسابقة هذه السنة 135 خبازا باريسيا استبعد 57 منهم استناداً على هذه المعايير، وكذلك على شكل الباغيت ودرجة طهوها وقوام الفتات والطعم.