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الإمارات العربية المتحدة

بدون تعليق: تنكيس علم الدولة في الإمارات العربية المتحدة حدادا على رئيسها

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بقلم:  يورونيوز  مع أ ف ب
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أثناء تنكيس علم في دبي، الإمارات العربية المتحدة، الجمعة 13 مايو 2022.
أثناء تنكيس علم في دبي، الإمارات العربية المتحدة، الجمعة 13 مايو 2022.   -   حقوق النشر  Kamran Jebreili/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved.

نكست دولة الإمارات العربية المتحدة علمها حدادا على رئيسها الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، الذي توفي الجمعة، عن عمر ناهز 73 عاما. وأعلنت الإمارات الحداد 40 يوميا وتعطيل الدوام في دوائر ومؤسسات الدولة وكذلك الخاصة. ودفن الشيخ خليفة في مقبرة البطين في أبوظبي، حيث أدى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان حاكم أبو ظبي الجديد صلاة الجنازة. وسيجتمع رؤساء الإمارات السبع المكونة للدولة لاختيار رئيس للبلاد لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد.